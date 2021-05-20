ГК «Территория жизни»: В нашей трешке четыре комнаты

20.05.2021 | 12:39

Многие мечтают о просторной квартире, где хватило бы места всем. Особенно это актуально для больших семей: мама хочет просторную гардеробную, а глава семейства - собственный кабинет или зону, где можно поработать в тишине.

Местом встреч с друзьями и родными стала бы большая гостиная.

«Территория жизни» воплотит мечты в жизнь. Группа компаний предлагает огромный выбор трешек, в которых можно осуществить любые задумки по организации пространства квартиры.

В новом жилом комплексе комфорткласса «Лугометрия» представлен большой выбор не только классических квартир, но и евроформата с отделкой Sмart PRO и «Все включено!». В комплектацию входит чистовая отделка, дизайнерская кухня со встроенной техникой, готовый санузел и стиральная машина. Приятным бонусом для покупателей трешек станет и посудомоечная машина.

Отдельного внимания заслуживают «семейные» трехкомнатные квартиры площадью до 125 квадратных метров, в которых точно хватит места всем. Особенность такого жилья - наличие дополнительной, четвертой комнаты. Ее можно использовать как кабинет или же оформить пространство как мини-кинозал или гардеробную.

Впечатляют размеры кухни-гостиной: 29 кв. м для приятного общения и обедов всей семьей. В такой квартире жильцы будут чувствовать себя свободно и легко. У каждого члена появится свой уголок, где можно заниматься любимым делом.

Уникальная особенность ЖК «Лугометрия» - комфортные квартиры и прекрасная территория, где есть все: спортивные зоны, зоны отдыха для взрослых и детей, набережная цветов с перголами, где можно отдохнуть.

«Лугометрия» - это жилая природа в черте города. Именно такой подход применяется в данном жилом комплексе от группы компаний «Территория жизни». Тем более сейчас, в оставшийся период действия льготной ипотеки, появилась возможность приобрести жилье по ставке от 2,05%* по программе субсидирования от «Сбербанка» и «Территории жизни».

Данное предложение распространяется на все жилые комплексы ГК «Территория жизни» и действует до 28 мая 2021 года.

Узнать подробности можно на сайте территорияжизни.рф, в офисе продаж ЖК «Лугометрия» или по номеру +7 (8412) 203-000. Ознакомиться с полным каталогом квартир - на сайте лугометрия.рф.

*Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Ставка от 2,05% действует при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности». Полные условия на сайтах www.domclick.ru, www.sberbank.ru.