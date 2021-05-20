Больше половины новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Пензе

20.05.2021 | 13:14

В четверг, 20 мая, в региональном оперативном штабе сообщили, где в Пензенской области зарегистрировали новые случаи коронавируса.

Всего за сутки специалисты зафиксировали 74 заразившихся. В статистику вошли Пенза (47 случаев), Шемышейский (5), Каменский (4), Нижнеломовский (3), Бессоновский, Мокшанский, Пензенский, Сосновоборский (по 2), Иссинский, Лунинский, Пачелмский (по 1) районы, а также город Заречный (4).

Число заражений в области достигло 46 468. Под наблюдением находится 5 750 человек, снято с него - 130 458.

В лабораториях области ПЦР-методом на коронавирус проверили 924 588 пациентов (всего 986 711 исследований). За сутки тесты сделали 2 532 человека. На данный момент через обследование прошли 71,55% населения региона.