В регионе заболеваемость COVID-19 сохраняется на прежнем уровне

19.05.2021 | 11:13

В среду, 19 мая, суточный прирост пациентов с коронавирусом в Пензенской области составил 74. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 46 394 случая COVID-19, выздоровели 43 754 пациента, скончались 743 (337 мужчин и 406 женщин).

В настоящий момент коэффициент распространения вируса в Сурском крае составляет 0,99. На 100 000 населения приходится 3 483,9 заражения.

Продолжается прививочная кампания против коронавируса. Согласно данным пресс-службы минздрава области, всего в регион поставили 146 603 комплекта вакцин. Первый компонент получили 119 025 жителей, второй 100 522. Таким образом, завершили иммунизацию около 8% населения.