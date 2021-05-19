Общество

В регионе заболеваемость COVID-19 сохраняется на прежнем уровне

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В среду, 19 мая, суточный прирост пациентов с коронавирусом в Пензенской области составил 74. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 46 394 случая COVID-19, выздоровели 43 754 пациента, скончались 743 (337 мужчин и 406 женщин).

В настоящий момент коэффициент распространения вируса в Сурском крае составляет 0,99. На 100 000 населения приходится 3 483,9 заражения.

Продолжается прививочная кампания против коронавируса. Согласно данным пресс-службы минздрава области, всего в регион поставили 146 603 комплекта вакцин. Первый компонент получили 119 025 жителей, второй 100 522. Таким образом, завершили иммунизацию около 8% населения.

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Гость||

Нужно что-то делать!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.05.2021 11:24|

Нужно что-то делать!!!

ага снимать штаны и бегать

Гость||

Одеть еще одну маску сверху и ходить как ниндзя ;)

Имя: Гость
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