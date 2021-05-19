Стало известно, отказались ли жители области от бумажных трудовых книжек

19.05.2021 | 14:49

Жители Пензенской области сделали свой выбор не в пользу электронной трудовой книжки. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Специалисты проанализировали отчетность работодателей, представленную в апреле, и подсчитали, что около 84% от общего числа трудоустроенных жителей региона изъявили желание продолжать ведение трудовой книжки в бумажном варианте. 13% предпочли электронный документ.

Переход на электронные трудовые книжки начался в 2020 году. Такой формат не предусматривает физического носителя.

«Главные преимущества электронного документа - высокий уровень безопасности и сохранности данных, минимизация ошибочных и недостоверных сведений о трудовой деятельности, удобный доступ работников к информации, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства», - отметили в региональном отделении ПФР.

С 2021 года впервые трудоустроившиеся пензенцы будут иметь только электронный вариант документа.