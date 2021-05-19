Общество

Стало известно, отказались ли жители области от бумажных трудовых книжек

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Жители Пензенской области сделали свой выбор не в пользу электронной трудовой книжки. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Специалисты проанализировали отчетность работодателей, представленную в апреле, и подсчитали, что около 84% от общего числа трудоустроенных жителей региона изъявили желание продолжать ведение трудовой книжки в бумажном варианте. 13% предпочли электронный документ.

Переход на электронные трудовые книжки начался в 2020 году. Такой формат не предусматривает физического носителя.

«Главные преимущества электронного документа - высокий уровень безопасности и сохранности данных, минимизация ошибочных и недостоверных сведений о трудовой деятельности, удобный доступ работников к информации, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства», - отметили в региональном отделении ПФР.

С 2021 года впервые трудоустроившиеся пензенцы будут иметь только электронный вариант документа.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Главные преимущества электронного документа - высокий уровень безопасности и сохранности данных, минимизация ошибочных и недостоверных сведений о трудовой деятельности
Поэтому люди до сих пор бегают и собирают справки о стаже так как пенсионный фонд эти сведения не нашел. Все хранить нужно при себе.

Гость||

А если всё пропадёт? Человека как будто и не было. Жизнь в России это лотерея.

Гость||

Точно

Гость||

Про безопасность и сохранность данных это вообще верх словоблудия!

Имя: Гость
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