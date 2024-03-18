Зарплата пензенских IT-специалистов меньше, чем у ульяновских

18.03.2024 | 20:43

В Пензенской области в 2023 году самые высокие зарплаты были у жителей, занятых в сфере IT и связи, - в среднем 61 тыс. рублей.

Такие данные приводят эксперты ria.ru, составившие рейтинг российских регионов по зарплатам в отраслях.

Согласно прошлогоднему исследованию, в 2022-м в Пензенской области самые высокие зарплаты также были у работников сферы IT и связи - 50 тыс. рублей. За год регион улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись с 68-й строчки на 66-ю из 85.

Сурскому краю уступают в величине заработной платы такие соседние регионы, как Тамбовская область и Мордовия. Первая расположилась на 72-м месте (отрасль с наивысшим вознаграждением за труд - сухопутный транспорт, 57 тыс. рублей), вторая - на 84-м (госслужба, 49 тыс. рублей).

Выше в рейтинге, чем Пензенская область, оказались Ульяновская - на 55-м месте (IT и связь, 69 тыс. рублей), Саратовская - на 63-м (производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 63 тыс. рублей).

Лидерами в списке стали Москва (финансовые услуги, 256 тыс. рублей) и Сахалинская область (добывающая отрасль, 232 тыс. рублей). На последней строчке - Калмыкия (госслужба, 47 тыс. рублей).