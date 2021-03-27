48 тысяч пензенцев предпочли электронные трудовые книжки

27.03.2021 | 09:27

Жителям Пензенской области, которые в 2021 году впервые устраиваются на работу, трудовые книжки будут оформляться в электронном, а не в бумажном виде.

В 2020 году у пензенцев был выбор: сведения о трудовой деятельности могли вестись в электронном виде или в бумажной трудовой книжке. На сегодняшний день 48 тысяч жителей региона сделали выбор в пользу цифрового формата.

«Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя. Просмотреть сведения можно будет в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России или на едином портале госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов», - пояснили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

В случае необходимости можно будет получить бумажную выписку из электронной книжки. Ее предоставляет работодатель (нынешний или бывший), а также орган ПФР или МФЦ. Причем услуга предоставляется в любом месте, без привязки к месту жительства или работы гражданина.