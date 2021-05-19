Общество

Школы Заречного признали безопасными для пребывания детей

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В Заречном подвели итоги проверки образовательных учреждений на обеспечение безопасного пребывания детей. Мероприятия инициировали после массового расстрела в казанской гимназии, который произошел 11 мая.

Межведомственная комиссия, в состав которой вошли сотрудники полиции и Росгвардии, побывала во всех 30 зданиях образовательных организаций закрытого города.

«Везде обеспечен контроль управления доступом (турникеты, электронные ключи, видеодомофоны), работают сотрудники ЧОП, имеются тревожные кнопки, телефоны с определителем номера, системы видеонаблюдения, закрыты периметры детских садов и школ», - сообщили в администрации Заречного.

Работа по обеспечению безопасности детей продолжится. К новому учебному году оградят и закроют территории школ № 221, 222 и 225. В настоящий момент в образовательных организациях устанавливают голосовую систему оповещения, обсуждается вопрос замены обезличенных электронных пропусков в школу на именные.

Ранее сообщалось, что после казанской трагедии в школах Заречного усилили меры безопасности: пересмотрели расписание уроков, закрыли дополнительные входы, оставив только один, провели инструктажи с сотрудниками и повторили с детьми правила поведения в чрезвычайных ситуациях на классных часах и уроках ОБЖ.

После инцидента в казанской гимназии тотальные проверки образовательных организаций проходят по всей Пензенской области. Комиссиям предстоит рассмотреть множество параметров: от квалификации службы охраны до наличия ограждения по периметру школьной территории.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

замены обезличенных электронных пропусков в школу на именные
В какой Зареченской школе или садике есть вообще какие-либо пропуска?

А их еще и заменяют....

Гость||

К новому учебному году оградят и закроют территории школ № 221, 222 и 225.

Так они и так за забором и ещё забор в заборе.

Имя: Гость
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