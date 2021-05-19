Пензенцев приглашают на бесплатный сеанс плавания в бассейне

19.05.2021 | 09:06

В четверг, 20 мая, пензенцы могут вновь бесплатно посетить плавательный бассейн, а заодно проверить состояние здоровья.

Акция пройдет с 11:00 до 14:00 в плавательном бассейне «Дельфин» (Город Спутник, ул. Радужная, 14).

Каждый желающий сможет попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Традиционно гостям предложат измерить уровень артериального давления, индекс массы тела, показатели глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, насыщаемость капиллярной крови кислородом.

«После этого все участники получат абонемент на бесплатный сеанс плавания, а также сувениры с символикой здорового образа жизни», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.