Общество

Пензенцев приглашают на бесплатный сеанс плавания в бассейне

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В четверг, 20 мая, пензенцы могут вновь бесплатно посетить плавательный бассейн, а заодно проверить состояние здоровья.

Акция пройдет с 11:00 до 14:00 в плавательном бассейне «Дельфин» (Город Спутник, ул. Радужная, 14).

Каждый желающий сможет попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Традиционно гостям предложат измерить уровень артериального давления, индекс массы тела, показатели глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, насыщаемость капиллярной крови кислородом.

«После этого все участники получат абонемент на бесплатный сеанс плавания, а также сувениры с символикой здорового образа жизни», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

А с какого перепуга в бассейне космонавт?

Гость||

Ну вот опять бабули придут жопы полоскать.

Гость||

Гость писал(а):

> А с какого перепуга в бассейне космонавт?

Едроссня пиарит его перед выборами. Нам он не нужен: толку от него никакого. В сентябре все пойдем на избирательные участки и проголосуем против едроссов, против свадебного космонавта Самокутяева.

Гость||

Это бабулям мозги полощут,чтобы за космонавта голосовали...

Гость||

Самокутяев -справедливая Россия) не Единая Россия.

Гость||

А я приходила в прошлый раз, подпускала в бассейн. В этот раз опять пойду.

Гость||

Работающим людям ничего не доступно...

Имя: Гость
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