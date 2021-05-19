На пересечении ул. Лозицкой и пр-та Победы провалился асфальт

19.05.2021 | 19:28

На пересечении улицы Лозицкой и проспекта Победы открылся портал. Угодив в него, в другое измерение не отправишься, но покалечиться труда не составит.

«Это очень опасно. Может автобус с пассажирами попасть, водители могут не заметить, особенно ночью. Если бы я сам ехал и не заметил такую яму, попал бы на очень большие деньги с ремонтом», - отметил прохожий.

Вода начала размывать грунт, поэтому асфальтовое покрытие ушло под землю. У жителей города на этот счет есть свое мнение.

«Из-за халатного отношения руководства, наверное, какого-то, поэтому такие дороги», - предположила пензячка.

«Будут думать над этим», - высказалась женщина.

Есть и те, кого пробоина в асфальте не смущает.

«Этих дыр по России - до фига», - заявил молодой человек.

Работники горводоканала уже приступили к устранению проблемы.