Общество

На пересечении ул. Лозицкой и пр-та Победы провалился асфальт

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На пересечении улицы Лозицкой и проспекта Победы открылся портал. Угодив в него, в другое измерение не отправишься, но покалечиться труда не составит.

«Это очень опасно. Может автобус с пассажирами попасть, водители могут не заметить, особенно ночью. Если бы я сам ехал и не заметил такую яму, попал бы на очень большие деньги с ремонтом», - отметил прохожий.

Вода начала размывать грунт, поэтому асфальтовое покрытие ушло под землю. У жителей города на этот счет есть свое мнение.

«Из-за халатного отношения руководства, наверное, какого-то, поэтому такие дороги», - предположила пензячка.

«Будут думать над этим», - высказалась женщина.

Есть и те, кого пробоина в асфальте не смущает.

«Этих дыр по России - до фига», - заявил молодой человек.

Работники горводоканала уже приступили к устранению проблемы.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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Гость||

почему мэрия спит,самое главное не хочет работать.разогнать всех

Гость||

Навальный, ты когда угомонишься? Оставь нас в покое!!!

Гость||

скоро вся пенза под землю уйдет

Гость||

Ося Бендер и Киса Воробьянинов нервно курят в сторонке.

Это сколько же провалов! Это же какие деньжищи!

Гость||

Загоняет огромные деньги

Гость||

Гость писал(a):

ckoро вся пенза под землю уйдет
истинно вам говорю, покайтесь грешники пока не поздно!

Гость||

Странно как то дыры образуются! Частота появлений настораживает.

Имя: Гость
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