На пересечении ул. Лозицкой и пр-та Победы провалился асфальт

На пересечении улицы Лозицкой и проспекта Победы открылся портал. Угодив в него, в другое измерение не отправишься, но покалечиться труда не составит.
«Это очень опасно. Может автобус с пассажирами попасть, водители могут не заметить, особенно ночью. Если бы я сам ехал и не заметил такую яму, попал бы на очень большие деньги с ремонтом», - отметил прохожий.
Вода начала размывать грунт, поэтому асфальтовое покрытие ушло под землю. У жителей города на этот счет есть свое мнение.
«Из-за халатного отношения руководства, наверное, какого-то, поэтому такие дороги», - предположила пензячка.
«Будут думать над этим», - высказалась женщина.
Есть и те, кого пробоина в асфальте не смущает.
«Этих дыр по России - до фига», - заявил молодой человек.
Работники горводоканала уже приступили к устранению проблемы.
почему мэрия спит,самое главное не хочет работать.разогнать всех