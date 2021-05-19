Общество

На Бакунинском мосту в Пензе начали красить пролеты

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В среду, 19 мая, в администрации Пензы рассказали о ходе реконструкции Бакунинского моста.

Уже установлены все четыре опоры и подпорные стены, строители приступили к изоляции и покраске пролетов.

«Также здесь осуществляется обустройство ливневой канализации, ведутся работы по устройству подходов к мостовому сооружению, монтаж архитектурной подсветки», - напомнили в пресс-службе мэрии.

Рассматривались разные варианты подсветки - красной, белой, в итоге остановились на холодном голубом цвете.

«Реконструкция мостового сооружения ведется в соответствии с графиком, который предусмотрен муниципальным контрактом. Сооружение будет иметь пешеходные связи, велодорожку и четыре полосы движения по 3,5 метра», - добавили в пресс-службе.

Мост планируется открыть в сентябре 2021 года.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Дурачкам подсветкой тычат.

Опять нет съезда для колясок и инвалидов. Дорогу лепят ,сужая русло Суры. Эти две деревянные избушки полностью лишают надежды на завершение набережной .

У Бухло ясно Вася украл съезды венечкиными руками. А здесь анонимные герои-распильщики.

Гость||

Гость писал(a):

Вася украл съезды
и что? впрок пошло? в аду наворованное бесполезно

Гость||

Гость писал(a):

и что? впрок пошло? в аду наворованное бесполезно
почему же, может там за деньги можно выбрать масло на которым тебя жарить будут, подсолнечное или рапсовое а денег нет только на моторне минеральное эконом клас

Гость||

где проколы? куда эти полосы по 3.5 метра будут? опять под застрявшую фуру????

Гость||

Рядом надо поставить добротную деревянную уборную,чтобы там складировали свою мачу и каловые массы,а не с моста в воду опорожнялись.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сооружение будет иметь пешеходные связи, велодорожку и четыре полосы движения по 3,5 метра», - добавили в пресс-службе.
то 3 говорили, теперь 4. Будет 2

Гость||

Хорошо бы по периметру включали цветомузыку в вечернее время аот было бы здорово.

Гость||

А что уже сейчас по нему пешком ходить уже можно что ли?

Гость||

Такого красивого моста ни в одном городе нет.

Гость||

Где ПРОКОЛЫ я вас спрашиваю?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|19.05.2021 12:59|

Где ПРОКОЛЫ я вас спрашиваю?

Прокол был в средстве защиты, когда тебя зачали.

Имя: Гость
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