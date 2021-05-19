На Бакунинском мосту в Пензе начали красить пролеты

В среду, 19 мая, в администрации Пензы рассказали о ходе реконструкции Бакунинского моста.
Уже установлены все четыре опоры и подпорные стены, строители приступили к изоляции и покраске пролетов.
«Также здесь осуществляется обустройство ливневой канализации, ведутся работы по устройству подходов к мостовому сооружению, монтаж архитектурной подсветки», - напомнили в пресс-службе мэрии.
Рассматривались разные варианты подсветки - красной, белой, в итоге остановились на холодном голубом цвете.
«Реконструкция мостового сооружения ведется в соответствии с графиком, который предусмотрен муниципальным контрактом. Сооружение будет иметь пешеходные связи, велодорожку и четыре полосы движения по 3,5 метра», - добавили в пресс-службе.
Мост планируется открыть в сентябре 2021 года.
Дурачкам подсветкой тычат.
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