Общество

В Заречном растет заболеваемость коронавирусной инфекцией

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В Заречном число выявленных за неделю случаев коронавирусной инфекции увеличилось по сравнению с предыдущим аналогичным периодом в два раза.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления № 59 ФМБА России Людмила Куликова на совещании в местной администрации в понедельник, 17 мая.

За время пандемии в закрытом городе подтвердили 5 639 заражений COVID-19. Выздоровели 5 537 человек. В настоящее время амбулаторное лечение проходят 60 жителей города. 37 находятся в стационаре в Заречном, 5 - в Пензе. За период с 10 по 16 мая было выявлено 24 носителя вируса.

По словам начальника МСЧ № 59 Андрея Капустина, первым компонентом вакцины привито 5 374 жителя Заречного. Ревакцинированы 4 636 горожан.

«Кроме того, собравшихся проинформировали о ходе диспансеризации взрослого населения. В настоящее время ее прошли 2 804 горожанина, что составляет около 25% от количества, запланированного на 2021 год», - пояснили в пресс-службе местной администрации.

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У них все запланированно

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