В Пензе устроили ярмарку вакансий для подростков

18.05.2021 | 20:11

Два в одном - ярмарка учебных мест и рабочих вакансий для подростков. Во Дворец детского (юношеского) творчества пригласили ребят, которым предстоит сделать выбор будущей профессии, и школьников, готовых потрудиться в летние каникулы.

«Есть у нас еще от центра занятости небольшая материальная поддержка, пускай не очень большая (1 500 рублей в месяц), но это стимул, чтобы вы смогли трудоустроиться», - отметил врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

«Мы с удовольствием хотим видеть ребят, которые могли бы в нашей организации работать как курьеры, как делопроизводители. Особенно меня интересует, когда дети приходят со знанием компьютера», - сообщила председатель Октябрьской районной организации ПОО «ВОИ» Алла Мироненко.

Помощник по кухне, официант, рабочий по благоустройству - предложений для подростков достаточно. Много интересных вариантов и для тех, кто в скором времени пополнит ряды абитуриентов.

«Хорошо понимать, что от вашего выбора зависит ваша судьба, ваша жизнь», - пояснил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

Коллектив базового медицинского колледжа устроил мастер-класс по вакцинации. Попробовать себя в качестве медицинской сестры мог каждый - искусственное плечо было готово к инъекции.

Такие встречи позволяют школьникам еще раз оценить свои возможности и посмотреть на будущую профессию с другой стороны.