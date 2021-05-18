Общество

В Пензе устроили ярмарку вакансий для подростков

Печать

Два в одном - ярмарка учебных мест и рабочих вакансий для подростков. Во Дворец детского (юношеского) творчества пригласили ребят, которым предстоит сделать выбор будущей профессии, и школьников, готовых потрудиться в летние каникулы.

«Есть у нас еще от центра занятости небольшая материальная поддержка, пускай не очень большая (1 500 рублей в месяц), но это стимул, чтобы вы смогли трудоустроиться», - отметил врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

«Мы с удовольствием хотим видеть ребят, которые могли бы в нашей организации работать как курьеры, как делопроизводители. Особенно меня интересует, когда дети приходят со знанием компьютера», - сообщила председатель Октябрьской районной организации ПОО «ВОИ» Алла Мироненко.

Помощник по кухне, официант, рабочий по благоустройству - предложений для подростков достаточно. Много интересных вариантов и для тех, кто в скором времени пополнит ряды абитуриентов.

«Хорошо понимать, что от вашего выбора зависит ваша судьба, ваша жизнь», - пояснил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

Коллектив базового медицинского колледжа устроил мастер-класс по вакцинации. Попробовать себя в качестве медицинской сестры мог каждый - искусственное плечо было готово к инъекции.

Такие встречи позволяют школьникам еще раз оценить свои возможности и посмотреть на будущую профессию с другой стороны.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Гость||

Вакцину колет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пускай не очень большая (1 500 рублей в месяц
да ладно, не большая, огромная...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте