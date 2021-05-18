В Пензе при подготовке пляжей пробы воды берут в последнюю очередь

18.05.2021 | 14:46

В пляжном сезоне 2021 года в Пензе планируется организовать восемь зон отдыха у воды. Они будут расположены на острове Пески, в Ахунах, на пруду у горбольницы № 6, в районе Арбековских прудов, ГПЗ-24, на Засеке, Барковке (озеро Красный Куст) и реке Вяде в Светлополянском лесничестве.

Об этом шла речь на заседании комиссии гордумы, состоявшемся во вторник, 18 мая.

Как оказалось, пробы воды предполагается взять в последнюю очередь - лишь после того, как место отдыха будет готово к приему граждан. На берегах нужно убрать мусор, установить контейнеры, грибки, туалеты, кабинки для переодевания. Кроме того, планируется организовать спасательные посты с лодками.

«Подрядчик, который будет выполнять работу, выходит на аукцион. Срок его проведения - конец мая, договор на выполнение услуг будет подписан 3-4 июня», - пояснил и. о. начальника городского управления ЖКХ Вадим Фейгин.

Такой порядок не устроил главу города Владимира Мутовкина.

«Каждый год у нас вместо пляжей оказываются места отдыха у воды. Мы обустраиваем какие-то посты с лодками, а потом отбираем пробы воды. Я не понимаю этого порядка! Наверное, нужно сначала отобрать пробы и узнать, соответствует ли вода нормам, а потом уже устанавливать посты. Давайте менять порядок», - призвал он.

Вадим Фейгин пояснил, что зоны отдыха на 10 лет отданы департаменту развития отдыха и туризма.

«Пусть берут пробы воды, чтобы информация у нас была. Уже сейчас люди идут к воде, а мы будем ждать до конца июня, когда пробы будут готовы? Нам нужно понимать, могут люди в Пензе купаться или нет, а не отписываться, что сначала лодки заведем и посты поставим, а потом будем думать, нормальная там вода или ненормальная», - заключил Владимир Мутовкин.