Общество

В Пензе при подготовке пляжей пробы воды берут в последнюю очередь

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В пляжном сезоне 2021 года в Пензе планируется организовать восемь зон отдыха у воды. Они будут расположены на острове Пески, в Ахунах, на пруду у горбольницы № 6, в районе Арбековских прудов, ГПЗ-24, на Засеке, Барковке (озеро Красный Куст) и реке Вяде в Светлополянском лесничестве.

Об этом шла речь на заседании комиссии гордумы, состоявшемся во вторник, 18 мая.

Как оказалось, пробы воды предполагается взять в последнюю очередь - лишь после того, как место отдыха будет готово к приему граждан. На берегах нужно убрать мусор, установить контейнеры, грибки, туалеты, кабинки для переодевания. Кроме того, планируется организовать спасательные посты с лодками.

«Подрядчик, который будет выполнять работу, выходит на аукцион. Срок его проведения - конец мая, договор на выполнение услуг будет подписан 3-4 июня», - пояснил и. о. начальника городского управления ЖКХ Вадим Фейгин.

Такой порядок не устроил главу города Владимира Мутовкина.

«Каждый год у нас вместо пляжей оказываются места отдыха у воды. Мы обустраиваем какие-то посты с лодками, а потом отбираем пробы воды. Я не понимаю этого порядка! Наверное, нужно сначала отобрать пробы и узнать, соответствует ли вода нормам, а потом уже устанавливать посты. Давайте менять порядок», - призвал он.

Вадим Фейгин пояснил, что зоны отдыха на 10 лет отданы департаменту развития отдыха и туризма.

«Пусть берут пробы воды, чтобы информация у нас была. Уже сейчас люди идут к воде, а мы будем ждать до конца июня, когда пробы будут готовы? Нам нужно понимать, могут люди в Пензе купаться или нет, а не отписываться, что сначала лодки заведем и посты поставим, а потом будем думать, нормальная там вода или ненормальная», - заключил Владимир Мутовкин.

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Гость||

"ПОДПОЛЬНЫЕ ПИРОЖКИ" на пляже у 6 больницы уже продают???

Что касается ротавирусной инфекции, то подобное недомогание возникает в результате проникновения в организм ротавирусов. Это лишь одна из разновидностей вирусов, способных вызвать возникновение симптомов кишечной инфекции у детей либо у взрослых. Помимо того похожая симптоматика может развиваться при атаке аденовирусов, астровирусов, калицивирусов и пр. Таким образом, ротавирусная инфекция является разновидностью пищевого отравления, вызванного вирусом.

Тем не менее, многие медики и родители обычно говорят о пищевом отравлении и о ротавирусной инфекции, как о совершенно разных состояниях. В этом случае под пищевыми отравлениями подразумевают лишь те нарушения, которые вызываются потреблением недостаточно качественной пищи.

Гость||

Фейгина не далеко по проф развитию ушла от своего мужа. Интересно, как депутаты и правительство относятся к таким "звездным" семьям? и кто как получил свою должность

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