Пенза могла бы стать точкой «красного туризма» для китайцев

29.03.2024 | 13:18

Пенза - это точка «красного туризма», благодаря чему можно привлечь в регион китайцев. Об этом говорил губернатор Олег Мельниченко, выступая в Законодательном собрании Пензенской области в пятницу, 29 марта.

«Красный туризм» подразумевает посещение памятных мест, связанных с историей коммунистической партии и жизнью коммунистических лидеров. По словам Олега Мельниченко, он популярен у китайцев, которые летают в Москву, а оттуда направляются в Ульяновск - «по местам Владимира Ильича Ленина».

«Мы когда в Москве были, я им [китайцам] говорю: «Слушайте, вы забыли еще одну точку «красного туризма», то место, где сформировалась семья Владимира Ильича. Если бы не Пензенская область, не было б Владимира Ильича. Предлагаем к нам еще заворачивать и побывать в доме-музее».

В общем согласились, надо только уровень создать. Китайцы любят не просто прилететь какой-то один объект посмотреть, они комплексно смотрят. А потом они еще любят, чтобы был китайский ресторан, где они могли бы хорошо покушать китайской кухни. К сожалению, пока похвалиться не можем, но над этим надо работать», - рассказал глава региона.

Говоря о туризме, он привел цифры. В 2023 году Пензенскую область посетило свыше 313 тысяч туристов, из них около 18 тысяч - иностранные граждане. Для сравнения: в 2022 году - 284 тысячи и 13 тысяч соответственно.

«Растем. Не так, как хотелось бы, но растем. Понятно, что не хватает хорошего гостиничного фонда в Пензе для развития туризма, как-то индустрию общественного питания до современного надо подтягивать, тематические рестораны делать, может быть, развивать компоненты национальной кухни», - отметил Олег Мельниченко.