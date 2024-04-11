У водоемов Пензы планируют организовать 7 спасательных постов

11.04.2024 | 14:34

В 2024 году у водоемов в Пензе планируется организовать работу 7 спасательных постов. Об этом рассказал и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев на заседании в гордуме в четверг, 11 апреля.

Их разместят на реке Вяде (база отдыха «Светлая поляна»), на затоне Старой Суры (улица Антонова в микрорайоне ГПЗ-24), на территории у Суры в районе ТЭЦ-1 (улица Чапаева), на озере Красный Куст (Барковка), в районе острова Пески, на затоне Старой Суры (улица Сплавная), около пруда «Засека» (в 350 м северо-западнее ресторана «Засека»).

Каждый пост обеспечат спасательным оборудованием: кругом, жилетом, концом Александрова (плавучий тонкий корабельный трос длиной около 30 м с петлей диаметром около 40 см и 2 поплавками ярко-оранжевого цвета. - Прим. ред.) и набором средств первой помощи.

Также поставят информационные стенды, где укажут время работы и обязанности спасателя, телефоны экстренных служб, правила поведения на воде, сведения о температуре воды и воздуха, качестве воды.

Ранее сообщалось, что в Пензе требуется разработать программу поэтапного создания инфраструктуры для организации отдыха на воде. К такому выводу пришли сотрудники областной прокуратуры после подведения итогов купального сезона 2023 года.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, надзорный орган предложил выработать единый комплекс решений по профилактике гибели людей на воде - создание необходимой инфраструктуры в зонах отдыха и привлечение профессиональных спасателей к работе на несанкционированных пляжах (на условиях грантовой поддержки).