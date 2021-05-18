Общество

В Пензе перекроют въезд на улицу Московскую со стороны Кураева

Печать

Со среды, 19 мая, в Пензе перекроют въезд на улицу Московскую со стороны Кураева. Об этом сообщил глава администрации Андрей Лузгин на совещании 18-го числа.

«Завтра подрядная организация выставляет ограждение и устанавливает знаки. Парковка будет ограничена, подрядчик начинает работы с обеих сторон участка», - пояснил он.

При этом пройти по тротуарам будет можно, закрывать движение по пешеходных дорожкам в верхней части Московской планируют поочередно.

В настоящее время на объекте меняют теплосети, уже на этой неделе должны приступить к следующему этапу работ.

«Здесь обустроят новую прогулочную зону, вымощенную гранитной плиткой, высадят деревья, установят малые архитектурные формы и оборудуют дополнительное освещение», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

0
0
0
0
 
Гость||

Там и не было "въезда". Одностороннее движение. Въезд (выезд) был с улицы Московской на улицу Кураева.

Гость||

Гость писал(a):

Там и не было "въезда". Одностороннее движение. Въезд (выезд) был с улицы Московской на улицу Кураева.
Картинка на столбе не может остановить водятла "которому надо". Только бетонный забор.

Гость||

Ура!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте