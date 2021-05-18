Со среды, 19 мая, в Пензе перекроют въезд на улицу Московскую со стороны Кураева. Об этом сообщил глава администрации Андрей Лузгин на совещании 18-го числа.
«Завтра подрядная организация выставляет ограждение и устанавливает знаки. Парковка будет ограничена, подрядчик начинает работы с обеих сторон участка», - пояснил он.
При этом пройти по тротуарам будет можно, закрывать движение по пешеходных дорожкам в верхней части Московской планируют поочередно.
В настоящее время на объекте меняют теплосети, уже на этой неделе должны приступить к следующему этапу работ.
«Здесь обустроят новую прогулочную зону, вымощенную гранитной плиткой, высадят деревья, установят малые архитектурные формы и оборудуют дополнительное освещение», - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Там и не было "въезда". Одностороннее движение. Въезд (выезд) был с улицы Московской на улицу Кураева.