В Пензе готовят документы для изъятия комнат и земли на Кулибина, 10

18.05.2021 | 15:55

Администрация Пензы готовит документы на снос здания бывшего общежития на улице Кулибина, 10.

«Сейчас идет установленная законом процедура изъятия жилых помещений, после чего дом может быть передан на баланс Департамента ЖКХ города Пензы для последующего сноса», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно постановлению, подписанному главой администрации Андреем Лузгиным 13 мая, для муниципальных нужд изымаются земельный участок и в общей сложности 156 комнат.

«Осуществить мероприятия по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию; подготовить и направить правообладателям соглашения об изъятии», - поручил Лузгин.

Первое ЧП в аварийном доме случилось 16 февраля 2018 года, когда у строения обвалилась торцевая стена на уровне четвертого этажа. 3 апреля произошло повторное обрушение.

4 апреля все жители покинули здание. Их временно разместили в комнатах маневренного фонда и санатории имени В. В. Володарского. Позже по программе переселения людям предоставили помещения в новых домах в том же районе.