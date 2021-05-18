Общество

В Пензе готовят документы для изъятия комнат и земли на Кулибина, 10

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Администрация Пензы готовит документы на снос здания бывшего общежития на улице Кулибина, 10.

«Сейчас идет установленная законом процедура изъятия жилых помещений, после чего дом может быть передан на баланс Департамента ЖКХ города Пензы для последующего сноса», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно постановлению, подписанному главой администрации Андреем Лузгиным 13 мая, для муниципальных нужд изымаются земельный участок и в общей сложности 156 комнат.

«Осуществить мероприятия по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию; подготовить и направить правообладателям соглашения об изъятии», - поручил Лузгин.

Первое ЧП в аварийном доме случилось 16 февраля 2018 года, когда у строения обвалилась торцевая стена на уровне четвертого этажа. 3 апреля произошло повторное обрушение.

4 апреля все жители покинули здание. Их временно разместили в комнатах маневренного фонда и санатории имени В. В. Володарского. Позже по программе переселения людям предоставили помещения в новых домах в том же районе.

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Гость||

Ленина 45 изымите пожалуйста.

Гость||

Весь заводской район устарел, кроме новостроек, хотя учитывая как сейчас строят, тогда полностью весь жилой фонд ;)

Гость||

Изымите всю пензу пожалуйста

Гость||

Люди досих пор ни чего не видят.

Гость||

И все таки объясните мне разницу между Лузгиным и Мутовкиным? И их ведомствами? Они одно и тоже делают или за разное отвечают?

Гость||

Гость писал(а):

> И все таки объясните мне разницу между Лузгиным и Мутовкиным? И их

> ведомствами? Они одно и тоже делают или за разное отвечают?

Они ничего не делают и ни за что не отвечают

Гость||

17.06, они что по одному, что вместе делают всегда одно и то же - НИЧЕГО！Штаны просиживают, время от времени изображая бурную деятельность！

Гость||

Половину Пензы надо сносить и переселять, как в Москве по программе реновации！Еще областной город “типа”, все разваливается, разрушается кругом. Со времен СССР ни капитального ремонта, ни текущего не было во многих домах, никакого, при том, что плату за содержание и РЕМОНТ жилья исправно собирали всегда！Теперь уж поздно ремонтировать, время упущено безвозвратно.

Имя: Гость
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