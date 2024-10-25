Обнародованы оклады сотрудников администрации Пензы и гордумы

В пятницу, 25 октября, утвердили месячные должностные оклады сотрудников администрации Пензы и городской думы. Решение было принято на сессии.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте представительного органа, оклад главы Пензы и председателя городской думы составляет 35 268 рублей. К нему также полагается надбавка за особые условия работы (230%).

Оклад первого заместителя главы - 24 999 рублей, обычных заместителей главы администрации и заместителя председателя гордумы, а также руководителей аппаратов и председателя контрольно-счетной палаты - 22 700 рублей (надбавка - 130-160%).

У глав районных администраций, начальников департаментов, управлений, отделов, председателей комитетов оклад равен 19 604 рублям (надбавка - 130-160%), у их замов - 17 698 (надбавка - 115-135%).

Оклад главного специалиста - 11 219 рублей (надбавка - 95-115%), ведущего специалиста - 10 105 (надбавка - 75-95%), специалиста 1-й категории - 7 864, специалиста 2-й категории - 6 180, обычного специалиста - 5 620 (надбавка по трем последним должностям - 65-75%).

В 2022 году на увеличение надбавок из городского бюджета направили около 20 млн рублей.

Первый замглавы Олег Денисов тогда отчитался: «У ведущего специалиста надбавка составит примерно 3 300 (сейчас получает 18 400, будет получать 21 000, оклад - 7 700); у главного специалиста - 3 700 (было 21 000, будет 25 000, оклад - 8 500); у начальника отдела - 5 000 (сейчас - 31 800, будет 36 000, оклад - 11 000); у начальника управления, главы районной администрации - 6 300 (сейчас - 45 600, будет 52 000, оклад - 14 500); у заместителя главы - 7 500 (сейчас - 61 400, будет 69 000, оклад - 17 300); у первого заместителя главы - 8 317 (сейчас - 67 699, будет 76 016, оклад - 19 119)».