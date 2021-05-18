Общество

В Кузнецке уменьшилось число свободных коек в красной зоне

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В Кузнецке за минувшую неделю выявили 41 заразившегося коронавирусной инфекцией. Общее число случаев инфекции, подтвержденных с начала эпидемии, составило 782.

Ситуацию с коронавирусом в городе обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 17 мая.

«За выходные зарегистрировано 5 случаев коронавируса, к медикам с пневмонией обратилось 14 человек, 6 из них госпитализировано, с ОРВИ - 35, из них 15 детей. С ковидом госпитализировано 6 человек», - сообщил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александр Климов.

В настоящий момент дома от опасной инфекции лечатся 36 человек (33 взрослых и 3 ребенка), в стационаре заняты 26 коек из 30 (23 из 30 - на минувшей неделе).

«Это сезонный спад, по осени опять все будет. Надо иммунизироваться. У меня вроде сроки прошли, я на следующей неделе уколюсь. Цирк не буду устраивать, без видеокамер уколюсь. Сначала первую вакцину, потом по срокам вторую», - высказался мэр Сергей Златогорский.

В настоящий момент полную иммунизацию от коронавируса прошли 5 374 кузнечанина, первый компонент вакцины получили 6 007.

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Гость||

Под это дело надо акцию замутить. Или флешмоб. Ну и само сабой праймериз с онлайн-голосованием.

Гость||

Вакцину собакам не кололи, давай на голосующих испытывать.

Имя: Гость
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