В Кузнецком районе обнаружили носителя британского штамма COVID-19

13.05.2021 | 13:12

В Кузнецке с начала пандемии зарегистрировали 741 случай коронавируса. С 5 по 12 мая выявили 12 заразившихся. Данные на совещании в администрации города озвучил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александр Климов.

В праздничные дни за помощью обратились 33 человека с внебольничной пневмонией, из них 24 госпитализировали. У 80 горожан, в том числе у 44 детей, диагностировали ОРВИ.

39 кузнечан (30 взрослых и 9 детей) в настоящий момент лечат от коронавирусной инфекции на дому. В красной зоне из 30 коек заняты 23.

Александр Климов добавил, что в Пензенской области зарегистрировали британский штамм коронавируса. Заразился житель станции Елюзань, 1953 года рождения.

«Никуда не выезжал. Единственное, находился на стационарном лечении в различных отделениях больницы. Сейчас выявляют всех контактных», - рассказал Александр Климов.

По словам мэра Сергея Златогорского, инфицированный контактировал примерно с двумя сотнями человек.

Британский штамм коронавируса считается более заразным. Его выявили на юго-востоке Англии в сентябре 2020 года. К зиме эта разновидность вируса получила широкое распространение.