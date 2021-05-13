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Общество

В Кузнецком районе обнаружили носителя британского штамма COVID-19

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В Кузнецке с начала пандемии зарегистрировали 741 случай коронавируса. С 5 по 12 мая выявили 12 заразившихся. Данные на совещании в администрации города озвучил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александр Климов.

В праздничные дни за помощью обратились 33 человека с внебольничной пневмонией, из них 24 госпитализировали. У 80 горожан, в том числе у 44 детей, диагностировали ОРВИ.

39 кузнечан (30 взрослых и 9 детей) в настоящий момент лечат от коронавирусной инфекции на дому. В красной зоне из 30 коек заняты 23.

Александр Климов добавил, что в Пензенской области зарегистрировали британский штамм коронавируса. Заразился житель станции Елюзань, 1953 года рождения.

«Никуда не выезжал. Единственное, находился на стационарном лечении в различных отделениях больницы. Сейчас выявляют всех контактных», - рассказал Александр Климов.

По словам мэра Сергея Златогорского, инфицированный контактировал примерно с двумя сотнями человек.

Британский штамм коронавируса считается более заразным. Его выявили на юго-востоке Англии в сентябре 2020 года. К зиме эта разновидность вируса получила широкое распространение.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Никуда не выезжал.
Куда там эта нищета то может выезжать? В центр умирающего Кузнецка?

Гость||

Уже не знают чем припугнуть... как что диагностируют непонятно..?!?

Гость||

Гость писал(a):

Уже не знают чем припугнуть... как что диагностируют непонятно..?!?
Под прививки хотят больше черни загнать ...

Гость||

Поздравляем Кузнецк!!!!!!

Гость||

СНОВА ПЕРВИЙ!

Гость||

опа, второй круг зреет!

Гость||

Задолбали блин,пандемия, пандемия кто вам её объявлял? ВОЗ преступная продажная организациязаявившая о пандемии в устной форме.

Гость||

Птичка видать с Лондона на крылышке принесла......

Гость||

хоть французкого

Имя: Гость
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