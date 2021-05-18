Мокшанское предприятие сбрасывало в реку грязные сточные воды

18.05.2021 | 11:14

В Мокшанском районе ООО «Очистные сооружения» оштрафовано за сброс сточных вод в реку.

20 октября 2020 года государственный инспектор Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям обследовал акваторию реки Мокши от моста на трассе М5 «Урал» в райцентре до моста перед селом Симбухово.

В 350 м от очистных сооружений, находящихся на улице Милосердия, 4, в Мокшане, инспектор обнаружил трубу, из которой в Мокшу сбрасывались сточные воды, не соответствующие нормативам по химическому и биохимическому потреблению кислорода, содержанию нефтепродуктов и ряду других.

Очистные сооружения с 2013 года находятся в аренде у одноименного общества с ограниченной ответственностью. Река Мокша предоставлена этой организации в качестве водного объекта до 2024-го.

Представитель общества не согласился с протоколом, однако вина ООО «Очистные сооружения» была доказана.

«В результате суд назначил ООО «Очистные сооружения» наказание в виде административного штрафа в размере 85 000 рублей. Представитель организации подал жалобу, но судебная коллегия по административным делам оставила ее без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.