Общество

Мокшанское предприятие сбрасывало в реку грязные сточные воды

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В Мокшанском районе ООО «Очистные сооружения» оштрафовано за сброс сточных вод в реку.

20 октября 2020 года государственный инспектор Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям обследовал акваторию реки Мокши от моста на трассе М5 «Урал» в райцентре до моста перед селом Симбухово.

В 350 м от очистных сооружений, находящихся на улице Милосердия, 4, в Мокшане, инспектор обнаружил трубу, из которой в Мокшу сбрасывались сточные воды, не соответствующие нормативам по химическому и биохимическому потреблению кислорода, содержанию нефтепродуктов и ряду других.

Очистные сооружения с 2013 года находятся в аренде у одноименного общества с ограниченной ответственностью. Река Мокша предоставлена этой организации в качестве водного объекта до 2024-го.

Представитель общества не согласился с протоколом, однако вина ООО «Очистные сооружения» была доказана.

«В результате суд назначил ООО «Очистные сооружения» наказание в виде административного штрафа в размере 85 000 рублей. Представитель организации подал жалобу, но судебная коллегия по административным делам оставила ее без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

85 000
и все на 85 лямов тогда что то изменится а так порожняк

Гость||

Жаль только что не изменится ничего. Как зас..ли реку, так и будут продолжать это делать.

Гость||

только штраф копеечный? а как же ликвидировать и очистить все что загрязнили? и надо было заодно приписать, чтобы облагородили место загрязнения... а они штраф копеечный, который они даже не заметят, потому что в час больше зарабатывают...

Имя: Гость
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