Общество

Мэр Кузнецка отреагировал на снос исторического здания на ул. Рабочей

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В понедельник, 17 мая, мэр Кузнецка Сергей Златогорский на оперативном совещании в администрации города прокомментировал ситуацию со сносом здания бывшего штаба 354-й стрелковой дивизии на Рабочей улице.

Ранее тревогу из-за демонтажа исторического объекта подняли сотрудники пензенского отделения охраны памятников истории и культуры. Они потребовали приостановить работы, включить здание в реестр объектов, охраняемых законом, и реконструировать.

«Целая буча поднялась по поводу здания на Рабочей. В конце 80-х годов кучу зданий признавали в городе памятниками. Я не специалист, но на некоторые памятники гляжу и думаю: за что их признали? Но признали. А то здание не признали. Значит были основания не признавать», - отметил Сергей Златогорский.

Он рассказал, что здание бывшего штаба дивизии попало в частные руки в середине 90-х годов минувшего века во время приватизации.

«Объект культуры ушел. И потом двадцать пять с лишним лет там мыли машины, колотили мебель. Это никого не волновало», - рассказал градоначальник.

По его словам, собственник не содержал здание в надлежащем состоянии, появился грибок, гнилые участки, другие признаки аварийности.

«Это так же, как с ДК на Обувной. Варежку раззявили все те, кому положено было реагировать, а потом - ой. И сейчас ой», - резюмировал мэр.

Он добавил, что у него нет никаких прав повлиять на ситуацию, поскольку здание находится не в муниципальной, а в частной собственности.

Сергей Златогорский распорядился переговорить с застройщиком, чтобы узнать, что предполагается создать на территории. Кроме того, на новостройке планируется разместить мемориальные доски с напоминанием о том, что когда-то здесь располагался штаб легендарной 354-й стрелковой дивизии.

Снос исторического здания обеспокоил и обитателей соседнего двухэтажного дома, который стена к стене примыкает к объекту. По словам местного жителя, из-за демонтажа владельцы квартир рискуют остаться без крыши над головой.

Источник — фото Владимира Сорокина, vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

Варежку раззявили все те, кому положено было реагировать, а потом - ой

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Это точно мЕр? Речь его выдает выдающегося мыслителя.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сергей Златогорский распорядился переговорить с застройщиком, чтобы узнать, что предполагается создать на территории
А что - в Кузнецке можно строить без разрешения, раз мэр об этом ничего еще не знает?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я не специалист, но на некоторые памятники гляжу и думаю: за что их признали?
penzainform.ru писал(a):
Варежку раззявили все те, кому положено было реагировать
Ну вот и закрой свою варежку, раз не специалист. Тебе как раз и положено было реагировать на варварское уничтожение памятников старины в Кузнецке. Одни дома снесли, другие сайдингом обшили в историческом центре. Позорище!

Гость||

Гость писал(a):

А что - в Кузнецке можно строить без разрешения, раз мэр об этом ничего еще не знает?
Как представят документы в архитектуру о планируемом строительстве, так и будут знать. По закону так.

Гость||

Варежку раззявили те, кому чухальники не начистили.

Гость||

2 дня про его доходы удаляют, не дают почитать.

Гость||

Главное - корыта у школ для мытья сапог не забыть поставить.

Гость||

В г. Кузнецке памятниками являются всего лишь 10 домов, и 1 храм. Все -- прекрасные. Также являются объектами культурного наследия мемориальный комплекс "Холм славы" и могила Героя Советского Союза И.С. Силаева.

Что из этого не нравится Златогорскому?

Гость||

Вранье все он знает я в архитектурном был план 10 этажного дома весит всего он знает закрывает глаза на все и на 2 этажное здание рядом которое стоит

Гость||

Когда он уже к ивану поедет? Пора, пора. Там и поговорят про варежки и запад, клторый им деньги засылает!

Гость||

"Он добавил, что у него нет никаких прав повлиять на ситуацию, поскольку здание находится не в муниципальной, а в частной собственности."

Да все они, чинушки, могут, если захотят: и отобрать чужое, и признать недействительной продажу-покупку, и присвоить землю и недвижку муниципальную за смешные деньги, как ваня с деьишками, и налоги платить в размере рубля,ну и повлиять ещё как могут! Но тут видать снюхались с собственником и все шито-крыто!

Имя: Гость
Комментарий:

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