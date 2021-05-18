Мэр Кузнецка отреагировал на снос исторического здания на ул. Рабочей

18.05.2021 | 09:49

В понедельник, 17 мая, мэр Кузнецка Сергей Златогорский на оперативном совещании в администрации города прокомментировал ситуацию со сносом здания бывшего штаба 354-й стрелковой дивизии на Рабочей улице.

Ранее тревогу из-за демонтажа исторического объекта подняли сотрудники пензенского отделения охраны памятников истории и культуры. Они потребовали приостановить работы, включить здание в реестр объектов, охраняемых законом, и реконструировать.

«Целая буча поднялась по поводу здания на Рабочей. В конце 80-х годов кучу зданий признавали в городе памятниками. Я не специалист, но на некоторые памятники гляжу и думаю: за что их признали? Но признали. А то здание не признали. Значит были основания не признавать», - отметил Сергей Златогорский.

Он рассказал, что здание бывшего штаба дивизии попало в частные руки в середине 90-х годов минувшего века во время приватизации.

«Объект культуры ушел. И потом двадцать пять с лишним лет там мыли машины, колотили мебель. Это никого не волновало», - рассказал градоначальник.

По его словам, собственник не содержал здание в надлежащем состоянии, появился грибок, гнилые участки, другие признаки аварийности.

«Это так же, как с ДК на Обувной. Варежку раззявили все те, кому положено было реагировать, а потом - ой. И сейчас ой», - резюмировал мэр.

Он добавил, что у него нет никаких прав повлиять на ситуацию, поскольку здание находится не в муниципальной, а в частной собственности.

Сергей Златогорский распорядился переговорить с застройщиком, чтобы узнать, что предполагается создать на территории. Кроме того, на новостройке планируется разместить мемориальные доски с напоминанием о том, что когда-то здесь располагался штаб легендарной 354-й стрелковой дивизии.

Снос исторического здания обеспокоил и обитателей соседнего двухэтажного дома, который стена к стене примыкает к объекту. По словам местного жителя, из-за демонтажа владельцы квартир рискуют остаться без крыши над головой.