Специалисты потребовали остановить снос исторического здания в Кузнецке

16.05.2021 | 13:24

Снос здания штаба 354-й стрелковой дивизии на Рабочей улице, 211, в Кузнецке возмутил пензенское отделение общества охраны памятников истории и культуры.

Соответствующий пост опубликовали в группе организации в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 16 мая.

«Здание превращено в руины. Оно, безусловно, представляет архитектурную ценность как построенное в переходный от конструктивизма к сталинскому ампиру период. Но его главная ценность - мемориальная. Таблички, установленные на фасаде и сейчас сорванные, сообщают о том, что здесь в годы войны находились штаб 354-й дивизии и эвакогоспиталь.

При этом здание почему-то до сих пор не включено в реестр объектов культурного наследия. До разрушения оно уже было частично вандализировано сайдингом и кощунственно использовалось под автомойку», - говорится в посте.

Специалисты отметили, что считают демонтаж здания недопустимым.

«Мы вынуждены констатировать негативную тенденцию в Пензенской области. Подлинные свидетельства о войне попросту уничтожаются», - высказались историки.

Первыми тревогу из-за начавшегося сноса забили кузнечане. 29 апреля в паблике города соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о разрушении памятника архитектуры.

«Куда смотрит администрация? Губернатор же сказал: развивать туризм выходного дня! А у нас в центре города появляются только руины. Что там будет, на месте здания? И куда делась мемориальная табличка? И куда смотрит архитектор города? Или у нас так благоустраивают город?» - возмутился автор.

Горожане поделились предположениями, что здание продали «в частные руки».

11 мая в паблике опубликовали снимки полуразрушенного объекта, нетронутым оставался первый этаж.

В пензенском отделении общества охраны памятников истории и культуры призвали собственника приостановить дальнейшие работы по демонтажу здания, а мемориальные таблички, снятые с него, передать на хранение в краеведческий музей Кузнецка, установив их затем на отреставрированный объект.

Также специалисты обратились к комитету по охране памятников Пензенской области с призывом включить остатки здания в перечень объектов культурного наследия и в дальнейшем воссоздать его.

«Кроме того, в произошедшем мы усматриваем признаки преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Однако окончательную оценку случившемуся дадут правоохранительные органы», - заключили специалисты.