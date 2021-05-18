Общество

Доход мэра Пензы Андрея Лузгина за год почти не изменился

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Городская дума опубликовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы администрации Пензы Андрея Лузгина (именно гордума является его работодателем).

Как оказалось, в 2020 году мэр задекларировал 2 млн 849 тыс. 380 рублей. Это на 6 312 рублей больше, чем в 2019-м, когда сообщалось о 2 млн 843 тыс. 68 рублях.

В его собственности по-прежнему находится квартира площадью 41,1 кв. м и легковой автомобиль BMW Х5.

Супруга главы администрации получила за год 1 млн 484 тыс. 331 рубль (в 2019-м - 2 млн 610 тыс. 852). Она владеет квартирой площадью 74,7 кв. м и нежилым помещением 177,1 кв. м, арендует нежилое помещение (143,9 кв. м).

У несовершеннолетнего ребенка Андрея Лузгина нет ни дохода, ни собственной недвижимости.

С доходами заместителей мэра можно ознакомиться здесь.

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Гость||

"Весь народ живёт в говне....."

Гость||

237 000 где то получает в месяц это же за какие заслуги???????? чем он лучше токаря на заводе за 30 000 работающего?

Гость||

За что платят? Какие результаты? Хватит нагло жировать! Гнать всех паразитов, а бюджетные деньги ( их зряплаты) старикам и детям.

Гость||

Да, мы хорошо помним, что у Белозерцева в декларации о доходах тоже было всё правильно указано. А потом вон как вышло...

Гость||

250к в нищем городе с разваленным машиностроением. Не плохо!

Гость||

250к в месяц мэр, по 200к замы, по 150к нач отделов, остальные по соточке! Вот вам и 36тыс средняя зарплата - упыри! Ни одной улицы живой нет! Снег ВООБЩЕ не убирали, люди в кипятке варятся, трубы совсем не меняют! А мы им по 200к зп платим! Какие мы пензенцы молодцы!

Гость||

Вот что значит : каков поп - таков и приход.

При Ване сидел дурачок дурачком с челочкой на безмятежном лобике. А сейчас хоть мысль какая-то пробивается на лице и губки подобрал.

Имя: Гость
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