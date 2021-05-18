Доход мэра Пензы Андрея Лузгина за год почти не изменился

18.05.2021 | 09:44

Городская дума опубликовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы администрации Пензы Андрея Лузгина (именно гордума является его работодателем).

Как оказалось, в 2020 году мэр задекларировал 2 млн 849 тыс. 380 рублей. Это на 6 312 рублей больше, чем в 2019-м, когда сообщалось о 2 млн 843 тыс. 68 рублях.

В его собственности по-прежнему находится квартира площадью 41,1 кв. м и легковой автомобиль BMW Х5.

Супруга главы администрации получила за год 1 млн 484 тыс. 331 рубль (в 2019-м - 2 млн 610 тыс. 852). Она владеет квартирой площадью 74,7 кв. м и нежилым помещением 177,1 кв. м, арендует нежилое помещение (143,9 кв. м).

У несовершеннолетнего ребенка Андрея Лузгина нет ни дохода, ни собственной недвижимости.

С доходами заместителей мэра можно ознакомиться здесь.