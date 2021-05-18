«Билайн» удвоил темпы строительства сети в регионах России

18.05.2021 | 12:43

Компания удвоила темпы строительства новых базовых станций по сравнению с тем же периодом прошлого года и реализовала крупные проекты по модернизации инфраструктуры. В результате выросли покрытие, скорость мобильного интернета и надежность сети.

«Билайн» последние три года постоянно увеличивает мощность сети в регионах России. В I квартале 2021 года «Билайн» продолжил наращивать темпы развития сети, заранее расширяя мощность инфраструктуры для решения растущих запросов клиентов.

Емкость и покрытие сети увеличены как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей. Благодаря новым базовым станциям клиенты используют еще больше мобильного интернета. LTE-трафик в I квартале 2021 года вырос на 52% по сравнению с I кварталом прошлого года, а его доля в общем объеме интернет-трафика (3G+2G) выросла на 4 процентных пункта и составила 84%.

Вместе с этим «Билайн» продолжает расширять пропускную способность сети, что увеличивает скорости мобильного интернета. В I квартале компания завершила рефарминг 1 800 диапазона еще в 9 филиалах, в том числе и в Пензенской области. Сейчас скорость мобильного интернета у жителей региона выросла в среднем на 15%.

Компания улучшила использование сети в дороге, а также увеличила надежность связи в пиковые моменты нагрузки. Для этого в 23 филиалах «Билайн» интегрировал систему SON, которая с помощью искусственного интеллекта адаптирует работу оборудования под индивидуальные запросы клиентов.

Также в 2021 году компания планирует внедрить технологию VoLTE на новой платформе в 28 регионах России. Используя VoLTE, клиент сможет совершать голосовые вызовы через сеть 4G с высоким качеством передачи голоса и быстрым соединением с собеседником.

В Пензенской области «Билайн» продолжает реализовывать программу развития сети, запуская новые базовые станции и внедряя свежие технические решения. Сейчас обновленная сеть оператора обеспечивает более высокие скорости мобильного интернета, что позволяет жителям получать доступ ко всем цифровым сервисам для работы и отдыха, загружать за несколько секунд видеофайлы в высоком качестве, общаться по видеосвязи и пользоваться другими мобильными сервисами дома или в дороге.

«Последние несколько лет стали рекордными для «Билайн» в развитии сети. Качество услуг - один из краеугольных камней новой клиентоцентричной стратегии компании. Техническая дирекция «Билайн» систематически развивает все компоненты инфраструктуры в интересах клиента: увеличивает скорость, мощность и покрытие сети. В 2021 году мы будем поддерживать высокую скорость позитивных изменений», - подчеркнул исполнительный вице-президент по технике «Билайн» Валерий Шоржин.