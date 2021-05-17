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Общество

В Пензенской области в апреле подорожали рыба и картофель

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Пензастат обнародовал информацию о стоимости продовольственных товаров в апреле. Ценник на некоторые продукты ощутимо изменился по сравнению с мартом.

Так, на 7 руб. подорожала живая и охлажденная рыба: 202,87 руб. в марте, 209,83 - в апреле.

Повысилась на 5 руб. стоимость картофеля: с 29,73 до 34,39 руб., моркови - с 35,80 до 40,63 руб.

Среди подорожавших продуктов также оказались свинина с костью (с 253,18 руб. в марте до 256,65 в апреле), варено-копченая и полукопченая колбаса (с 445,51 до 449,63 руб.), куриные яйца (с 77,15 до 80,47 руб.).

На 2 руб. по сравнению с мартом повысились цены на рис и гречку.

В апреле заметно снизилась стоимость свежих помидоров (с 156,12 до 142,20 руб.) и зелени (с 475,71 до 460,66 руб.), на 4 руб. подешевели огурцы (с 137,75 до 133,99 руб.).

На 3 руб. меньше за килограмм стали обходиться жителям области охлажденные куры, в марте их цена составляла 149,64 руб., в апреле - 146,76 руб..

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

На сколько уменьшилась стоимость жизни простого человека?

Гость||

Это стабильность по путински

Гость||

Кто ж нам все это повышат то ?

Гость||

главное - зарплата не повысилась...

Гость||

Очередной бред ,а они могут сказать что не подорожало ,а подешевело из продуктов?

Гость||

А ладан и свечи не подорожали в церкви? О пище духовной тоже нужно подумать...

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а): Кто ж нам все это повышает-то ?

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Давно уже применяется специальная компьютерная программа, нацеленная на удовлетворение жадности коммерсантов. Лисин и Тоцкий подтвердят.

Имя: Гость
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