Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|13:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |

Общество

Стало известно, кто из прокуроров в Пензе получил больший доход

Печать

Согласно данным, размещенным на сайте прокуратуры области, среди прокуроров районов Пензы самый большой доход в 2020 году получил Тагир Мустафин (Ленинский район).

Он указал в декларации сумму 2 млн 456 тыс. 311 рублей. В собственности у прокурора только автомобили Kia Optima и Chevrolet Niva.

Его супруга получила за минувший год 364 тыс. 863 рубля, ни квартиры, ни машины у женщины нет.

На втором месте - прокурор Октябрьского района Алексей Попов, который задекларировал 2 млн 79 тыс. 770. Собственности у него нет.

Доход его жены составил 609 тыс. 371 рубль, она владеет Toyota Camry.

Третье место у прокурора Первомайского района Александры Коноваловой - 2 млн 42 тыс. 265 рублей. У нее есть половина квартиры (56,3 кв. м).

Доход супруга Александры Коноваловой за год равен 906 тыс. 77 рублям. Он владеет половиной той же квартиры, 12/100 земельного участка (259 кв. м) и автомобилем Skoda Octavia.

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы Алексей Перекусихин, назначенный в июне 2020 года, задекларировал наименьшую сумму 1 млн 710 тыс. 960 рублей. Ему принадлежит треть квартиры (66,2 кв. м) и автомобиль Renault Logan.

0
0
0
0
 
Гость||

Почему заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев написал заявление об уходе с должности?

Гость||

Гость писал(a):

Почему заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев написал заявление об уходе с должности?
и не он один

Гость||

какие все прям белые и пушистые, не подозрительно ли???

Гость||

Что удивительно, недвижимость отсутствует

Гость||

Гость писал(а): Что удивительно, недвижимость отсутствует

==========================================

Росстат надо пошебуршить.

Гость||

ЛОЖЬ СПЛОШНАЯ

Гость||

Ваня тоже думал что не поймают))))))

Гость||

Заголовок просто отпад!

Гость||

Гость писал(a):

Заголовок просто отпад!
это специально, чтоб потом заголовок не менять)

Гость||

Гость писал(a):

Заголовок просто отпад!
Это точно. Надеюсь Канцерова будет на первом месте.

Гость||

Первые двое бездомные нищеброды.

Гость||

Кто из прокуроров получит срок больше всех?

Гость||

А директор школы получает больше, чем прокурор!!!

Гость||

Гость писал(a):

директор школы получает больше, чем прокурор
Зато прокурор больше тратит, и на счетах за рубежом остальное прячет.

Гость||

Прямо подать хочется...как в Церкви.

1/3 квартиры 60 метров,Рено-Логан... Ничего не имеют.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте