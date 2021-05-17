Стало известно, кто из прокуроров в Пензе получил больший доход

17.05.2021 | 10:22

Согласно данным, размещенным на сайте прокуратуры области, среди прокуроров районов Пензы самый большой доход в 2020 году получил Тагир Мустафин (Ленинский район).

Он указал в декларации сумму 2 млн 456 тыс. 311 рублей. В собственности у прокурора только автомобили Kia Optima и Chevrolet Niva.

Его супруга получила за минувший год 364 тыс. 863 рубля, ни квартиры, ни машины у женщины нет.

На втором месте - прокурор Октябрьского района Алексей Попов, который задекларировал 2 млн 79 тыс. 770. Собственности у него нет.

Доход его жены составил 609 тыс. 371 рубль, она владеет Toyota Camry.

Третье место у прокурора Первомайского района Александры Коноваловой - 2 млн 42 тыс. 265 рублей. У нее есть половина квартиры (56,3 кв. м).

Доход супруга Александры Коноваловой за год равен 906 тыс. 77 рублям. Он владеет половиной той же квартиры, 12/100 земельного участка (259 кв. м) и автомобилем Skoda Octavia.

Прокурор Железнодорожного района г. Пензы Алексей Перекусихин, назначенный в июне 2020 года, задекларировал наименьшую сумму 1 млн 710 тыс. 960 рублей. Ему принадлежит треть квартиры (66,2 кв. м) и автомобиль Renault Logan.