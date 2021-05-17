Коронавирус: в области вновь выявили более 70 заразившихся

17.05.2021 | 11:54

В понедельник, 17 мая, в Пензенской области прибавилось 75 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

С начала эпидемии в регионе зарегистрировали 46 248 случаев COVID-19. За этот период выздоровело 43 616 человек, жертвами вируса стали 732 (331 мужчина и 401 женщина).

В настоящий момент коэффициент распространения инфекции увеличился до 0,98. На 100 000 населения приходится 3 473,0 заражения.

Всего за сутки в России выявили 9 328 случаев коронавируса в 83 регионах, 16,7% инфицированных не имели признаков заболевания. Зафиксировали 340 летальных исходов, выписали 7 181 человека.