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Общество

Коронавирус: в области вновь выявили более 70 заразившихся

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В понедельник, 17 мая, в Пензенской области прибавилось 75 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

С начала эпидемии в регионе зарегистрировали 46 248 случаев COVID-19. За этот период выздоровело 43 616 человек, жертвами вируса стали 732 (331 мужчина и 401 женщина).

В настоящий момент коэффициент распространения инфекции увеличился до 0,98. На 100 000 населения приходится 3 473,0 заражения.

Всего за сутки в России выявили 9 328 случаев коронавируса в 83 регионах, 16,7% инфицированных не имели признаков заболевания. Зафиксировали 340 летальных исходов, выписали 7 181 человека.

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