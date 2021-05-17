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Общество

Доход мэра Кузнецка в 2020 году снизился по сравнению с 2019-м

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Администрация Кузнецка опубликовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год мэра города Сергея Златогорского и его заместителей.

Руководитель органа местного самоуправления указал в декларации сумму 2 млн 557 тыс. 153 рубля. Это на 310 тысяч меньше, чем в 2019-м, когда было 2 млн 867 тысяч 376 рублей.

В его собственности находятся 1/2 квартиры (68,7 кв. м), 1/4 квартиры (74,6 кв. м) и автомобиль Kia Rio.

Супруга Сергея Златогорского за год получила 5 млн 437 тыс. 822 рубля (в 2019-м - 448 тыс. 917). Ей принадлежит квартира (35,4 кв. м) и автомобиль Kia Venga.

Первый заместитель мэра Рашид Шабакаев, назначенный в апреле 2021 года, задекларировал 1 млн 316 тыс. 513 рублей (в 2019-м он работал просто заместителем и получил 1 млн 70 тысяч 183 рубля). В его собственности земельный участок (31,4 кв. м), половина квартиры (86 кв. м) и гараж (31,4 кв. м).

Жена Шабакаева получила 294 тыс. 682 рубля. Она владеет второй половиной той же квартиры.

Заместитель Любовь Пастушкова указала в отчете наибольший среди замов доход 1 млн 685 тыс. 416 рублей (в 2019-м - 1 млн 595 тысяч 330). Ей принадлежат две квартиры (76,1 и 52,6 кв. м), земельный участок (761 кв. м), дача (34,7 кв. м), а также два автомобиля (ВАЗ-2108 и Lifan X50).

Заммэра Иван Малкин задекларировал сумму 1 млн 225 тыс. 123 рубля (в 2019-м - 1 млн 110 тысяч 708). Вместе с супругой, получившей 582 тыс. 438 рублей, они владеют участком (1 000 кв. м), также каждому из них принадлежит по 1/4 квартиры (65 кв. м). Кроме того, у жены есть еще одна квартира (28,5 кв. м).

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