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Общество

Подведены итоги областной игры «Орленок» под Пензой

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Три дня пролетели как одно мгновение. Участники традиционной весенней игры «Орленок» - 25 команд из Пензы и районов области, более 250 школьников - соревновались в различных дисциплинах: ориентирование, комплекс силовых упражнений. В финале при поддержке друзей из ВДПО старшеклассники попробовали себя в роли огнеборцев.

«Огневую полосу мы в Кузнецке отрабатывали. Меня всегда на огнетушитель ставили - лучше всех получалось», - рассказал участник соревнований Тимур Азимов (г. Кузнецк).

В 2020 году пензенские «орлята» не расправляли крылья: из-за жестких ограничений игра не проводилась, - зато в 2021-м наверстали.

«Соскучились по таким мероприятиям и принимали участие абсолютно во всей программе, которую мы готовили. Результаты, нужно сказать, довольно-таки достойные. Чувствуется, команды приехали подготовленные», - подвел итог главный судья соревнований Павел Зелепугин.

Школьники, помимо спортивности, целеустремленности и дружбы, показали еще и самостоятельность. В течение всего времени они жили в палатках, сами готовили себе завтрак, обед и ужин.

Котелки, термокружки, туристический инвентарь стали наградой отличившимся. На церемонии закрытия игры чествовали победителей. Первое командное место - у ребят из школы № 66.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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