Пензенцам обещают отремонтировать дорогу у «Фортуны» в этом году

15.05.2021 | 12:46

В субботу, 15 мая, представители местных органов власти провели объезд Первомайского района Пензы.

Одним из объектов, на который обратил внимание глава администрации города Андрей Лузгин, стала дорога на Южной Поляне. Она проходит между домом на Калинина, 91 и универсамом «Фортуна», соединяя улицы Калинина и Богданова.

На состояние дороги местные жители на протяжении многих лет неоднократно жаловались в редакцию портала PenzaInform.ru. Зимой дорогу практически не чистят, поэтому автомобили накатывают колею, а пешеходы вязнут в снегу. В другие же сезоны, по словам одной из горожанок, дорога напоминает лунную поверхность с кратерами.

В августе 2018-го проезд попытались отремонтировать, засыпав крошкой, но результат продержался недолго, а жалобы продолжали поступать. Один из пензенцев назвал многострадальный участок издевательством над людьми.

В августе 2019-го дорогу вновь отсыпали крошкой. Однако местные все равно остались недовольны: по их мнению, результат такого ремонта держится лишь до первого дождя, а затем крошку смывает в ливневку. По мнению горожан, дороге требуется качественное асфальтовое покрытие, которое продержится не один год.

С просьбой о ремонте дороги горожане обращались и в администрацию Первомайского района, и в мэрию. Теперь у них появилась надежда, что проезд между двумя улицами все же приведут в нормативное состояние.

«По наказам избирателей в этом году будет выполнен ремонт этой дороги, а также благоустроена контейнерная площадка», - цитирует обещание главы администрации Первомайского района Лидии Беляковой пресс-служба администрации Пензы.