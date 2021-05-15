Опубликована география новых случаев заболевания COVID-19

15.05.2021 | 14:51

В субботу, 15 мая, региональный оперативный штаб опубликовал географию новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях Пензенской области.

В общей сложности за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 73 пациентов.

33 из них проживают в Пензе, 7 - в Нижнеломовском районе, 5 - в Мокшанском, 4 - в Пачелмском, по 3 - в Кузнецком, Пензенском районах и в городе Заречном.

По 2 человека заболели в Вадинском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском и Наровчатском районах, по 1 - в Белинском, Городищенском, Колышлейском, Лопатинском и Шемышейском.

Общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 с начала эпидемии составляет 46 099.