Сетевое издание|18+|Суббота|15 мая 2021|15:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Общество

Опубликована география новых случаев заболевания COVID-19

Печать

В субботу, 15 мая, региональный оперативный штаб опубликовал географию новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях Пензенской области.

В общей сложности за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 73 пациентов.

33 из них проживают в Пензе, 7 - в Нижнеломовском районе, 5 - в Мокшанском, 4 - в Пачелмском, по 3 - в Кузнецком, Пензенском районах и в городе Заречном.

По 2 человека заболели в Вадинском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском и Наровчатском районах, по 1 - в Белинском, Городищенском, Колышлейском, Лопатинском и Шемышейском.

Общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 с начала эпидемии составляет 46 099.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте