Общество

Жара до +30: в области прогнозируют желтый уровень погодной опасности

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В субботу, 15 мая, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

«По данным Пензенского ЦГМС, днем местами ожидается жара 30 °С», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Метеорологи уточнили, что днем 15-го числа температура воздуха поднимется до 28 °С...30 °С, 16-го уличный градусник покажет 27 °С...29 °С, 17-го - 28 °С...30 °С. Ночью на протяжении всех трех суток температура будет составлять 14 °С...16 °С.

Будет дуть южный и южно-восточный слабый либо умеренный ветер.

В последний раз о желтом уровне погодной опасности шла речь 3 мая. Тогда в регионе были гроза и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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Гость||

Ураааааааааа!

Может кому отопление включить,забыли прошлые годы??????????

Имя: Гость
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