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Общество

В Пензенской области ожидаются гроза и сильный ветер

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В понедельник, 3 мая, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Днем местами в регионе ветер усилится до 20 м/с.

Также в региональном ГУ МЧС России предупредили о грозе.

Днем в области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Воздух прогреется до +17...+22 градусов, ночью столбик термометра опустится до +4...+9.

1 мая в регионе также прошли грозы и ливневые дожди. Жители Пензы поделились в соцсетях снимками затопленных улиц. Потоки воды заполнили перекресток улиц Суворова - Урицкого, большая лужа разлилась на улице Чехова.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» предупредил, что в Центральной России ожидаются аномальные ливни. Причиной непогоды является мощный североатлантический циклон, который надвигается с запада со скоростью 40 км/ч и атакует территории в ночь на 3 мая.

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Источник — фото pixabay.com
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