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Общество

В Пензе вылечили носителя британского штамма COVID-19

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На территории региона выявлен носитель британского штамма COVID-19. Его подтвердили у мужчины средних лет - жителя одного из районов области. За границу он не выезжал, и где мог заразиться, пока сказать сложно. Пензенские врачи впервые вылечили пациента с такой модификацией вируса.

«Более контагиозен и на 70% быстрее распространяется, чем старый, китайский штамм. Последствия не тяжелее и не легче в сравнении с китайским штаммом. Инфекция переносится точно так же, такие же симптомы. Лечение - точно такое же», - рассказал врач-инфекционист областного центра спецвидов медицинской помощи Игорь Иноземцев.

Об этом варианте COVID-19 медицинское сообщество заговорило еще в конце 2020-го. Тогда его выявили ученые Великобритании. В России, для того чтобы держать ситуацию под контролем, проводят генетический мониторинг, который заключается в углубленном исследовании.

«Выявление любых, даже незначительных, мутаций в генетической структуре коронавируса и определение, насколько они опасны, - это очень важно. Надо совершенно точно понимать, что не все мутации, которые происходят в генетическом материале вируса, несут существенную угрозу для самого эпидпроцесса», - отметил начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Баев.

«Вакцинопрофилактика - это единственный основной метод профилактики коронавирусной инфекции, в том числе и британского штамма, потому что наши вакцины - все три, которые уже разработаны российскими учеными, - показывают эффективность не только при старой версии, но и с новыми, мутантными штаммами», - пояснил Игорь Иноземцев.

Мужчину, у которого выявили британский вариант коронавируса, лечили в 4-й клинической больнице Пензы. Он уже выздоровел.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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