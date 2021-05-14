Число миллионеров среди заведующих детсадами Пензы выросло в 4 раза

14.05.2021 | 15:57

Стало известно, сколько в 2020 году получили заведующие дошкольными образовательными учреждениями Пензы. Эту информацию обнародовало городское управление образования.

Так, руководитель детского сада № 4 «Мозаика» Наталья Сидорова указала в декларации сумму 807 тыс. 809 рублей (в 2019-м - 676 тыс. 947). В ее собственности - земельный участок (989 кв. м), жилой дом (71,4 кв. м) и квартира (43,9 кв. м).

Заведующая детсадом № 5 «Умка» Лариса Пережогина получила за год 804 тыс. 878 рублей (в 2019-м - 810 тыс. 17). Ей принадлежат земельный участок (3 000 кв. м), жилой дом (13,2) и квартира (57,2 кв. м).

Руководитель детского сада № 7 «Ягодка» Вера Янкова задекларировала доход в размере 1 млн 118 тыс. 231 рубль (в 2019-м - 906 тыс. 278). Она владеет земельным участком (400 кв. м), дачей (45,5 кв. м), квартирой (44,5 кв. м), тремя гаражами (23,2, 40, 58,5 кв. м), хозпостройкой (8 кв. м) и автомобилем ВАЗ-2106 1991 года выпуска.

Заведующая детсадом № 8 «Машенька» Галина Малькова указала в декларации сумму 964 тыс. 719 рублей (в 2019-м - 821 тыс. 886). Ей принадлежат земельный участок (1 500 кв. м), участок в общей долевой собственности (7 262 кв. м), квартира (88,1 кв. м), квартира в общей совместной собственности (43 кв. м) и автомобиль Renault Kaptur 2017 г. в.

Руководитель детского сада № 10 «Калейдоскоп» Светлана Зюзина получила 803 тыс. 662 рубля (в 2019-м - 730 тыс. 586). В ее собственности - по 1/4 в двух квартирах (50,2 и 55,3 кв. м), квартира (71,6 кв. м), 1/4 гаража (24,8 кв. м) и автомобиль Mitsubishi Lancer 2004 года выпуска.

Заведующая детсадом № 17 «Земляничка» Татьяна Шалеева сообщила о доходе в размере 840 тыс. 805 (в 2019-м - 614 тыс. 191). Она владеет дачным земельным участком (400 кв. м), дачным домом (20 кв. м), в общей собственности - квартира (52,7 кв. м) и автомобиль Chevrolet Niva 2019 года выпуска.

Руководитель детского сада № 19 «Катюша» Любовь Воробьева задекларировала доход в сумме 1 млн 89 тыс. 731 рубль (в 2019-м - 958 тыс. 216). За ней числятся земельный участок (630 кв. м), жилой дом (209,6 кв. м) и автомобиль Кia Sportage 2010 года выпуска.

Заведующая детсадом № 21 «Колосок» Людмила Короткова получила 1 млн 615 тыс. 408 рублей (в 2019-м - 830 тыс. 590). Она владеет земельным участком (600 кв. м) и жилым домом (106,1 кв. м).

Руководитель детского сада № 22 «Радуга детства» Любовь Родионова указала в декларации сумму 1 млн 5 тыс. 126 рублей (в 2019-м - 3 млн 762 тыс. 319). В собственности у нее - земельный участок (1 498 кв. м), жилой дом (44,2 кв. м), квартира (37 кв. м).

Заведующая детсадом № 23 «Росиночка» Ирина Грибченкова сообщила о доходе в размере 750 тыс. 954 рубля (в 2019-м - 629 тыс. 497). Ей принадлежат два земельных участка (23 и 1 100 кв. м), жилой дом (63,2 кв. м), квартира (74,4 кв. м) и гараж (20,4 кв. м).

Руководитель детского сада № 31 «Волшебная страна» Наталия Егер получила 1 млн 192 рубля (в 2019-м - 685 тыс. 382). Она владеет 1/2 одной квартиры (68,9 кв. м), 1/4 другой (72,1 кв. м), долей в третьей (общая совместная собственность, 37,3 кв. м).

Заведующая детсадом № 39 «Гнездышко» Светлана Мелиханова указала в декларации сумму 660 тыс. 797 рублей (в 2019-м - 698 тыс. 256). Недвижимости и транспорта она не имеет.

Руководитель детского сада № 52 «Полянка» Татьяна Сидорова задекларировала доход в размере 1 млн 164 тыс. 900 рублей (в 2019-м - 1 млн 110 тыс. 977). Ей принадлежит 2/3 квартиры (52,6 кв. м).

Заведующая детсадом № 56 «Капитошка» Надежда Ускова получила за год 874 тыс. 848 рублей (в 2019-м - 740 тыс. 666). В ее собственности - дачный земельный участок (535 кв. м) и дачный домик (12 кв. м).

Руководитель детского сада № 57 «Матрешка» Елена Гладилина сообщила о доходе в размере 976 тыс. 604 рубля (в 2019-м - 836 тыс. 666). Она владеет земельным участком (766 кв. м), 1/2 жилого дома (128,7 кв. м) и автомобилем Kia Сeed 2014 года выпуска.

Заведующая детсадом № 59 «Росинка» Татьяна Горшкова задекларировала сумму в 867 тыс. 61 рубль (в 2019-м - 691 тыс. 33). За ней числится только квартира (35,4 кв. м).

Руководитель детского сада № 70 «Буратино» Лидия Аткина получила 598 тыс. 938 рублей (в 2019-м - 582 тыс. 680). Ей принадлежит 1/4 квартиры (58,4 кв. м).

Заведующая детсадом № 71 «Северное сияние» Светлана Юдина сообщила о доходе в размере 831 тыс. 523 рубля (в 2019-м - 723 тыс. 827). За ней числится 2/3 квартиры (62,3 кв. м).

Руководитель детского сада № 88 «Светлячок» Фарида Бикинева задекларировала сумму в 1 млн 68 тыс. 362 рубля (в 2019-м - 927 тыс. 133). В ее собственности - дачный земельный участок (714 кв. м), две квартиры (30 и 44,3 кв. м), участок под строительство гаража (22 кв. м) и гараж (22 кв. м).

Заведующая детсадом № 89 «Солнечный лучик» Валентина Плетминцева получила 1 млн 31 тыс. 839 рублей (в 2019-м - 712 тыс. 432). За ней числятся земельный участок (1 097 кв. м), жилой дом (123,3 кв. м), 1/4 квартиры (53,9 кв. м) и баня (15 кв. м).

Руководитель детского сада № 96 «Колокольчик» Марина Козлова сообщила о доходе в размере 901 тыс. 156 рублей (в 2019-м - 786 тыс. 698). У нее есть две квартиры (56,3 и 65,5 кв. м).

Заведующая детсадом № 99 «Карусель» Елена Бубнова указала в декларации сумму в 732 тыс. 366 рублей (в 2019-м - 629 тыс. 291). Ей принадлежит автомобиль Opel Astra 2014 года выпуска.

Руководитель детского сада № 101 «Радужный» Маргарита Цинковская задекларировала сумму в 5 млн 712 тыс. 201 рубль (в 2019-м - 1 млн 487 тыс. 173). Она владеет 1/2 гаража (21,3 кв. м) и автомобилем Kia Rio.

Заведующая детсадом № 103 «Ласточка» Светлана Чернецова получила за год 733 тыс. 913 рублей (в 2019-м - 622 тыс. 777). Недвижимости и транспорта у нее нет.

Руководитель детского сада № 105 «Детство» Гульнара Бибарсова сообщила о доходе в размере 727 тыс. 335 рублей (в 2019-м - 606 тыс. 659). Ей принадлежат земельный участок (1 027 кв. м), жилой дом (54 кв. м) и автомобиль Toyota Corolla 2008 года выпуска.

Заведующая детсадом № 106 «Облачко» Татьяна Туктарова указала в декларации сумму в 1 млн 21 тыс. 559 рублей (в 2019-м - 888 тыс. 95). Объектов недвижимости у нее в собственности нет.

Руководитель детского сада № 109 «Планета детства» Ольга Крайнова получила 712 тыс. 701 рубль (в 2019-м - 630 тыс. 254). Она владеет земельным участком (29 кв. м), 1/3 квартиры (68,2 кв. м) и гаражом (24,9 кв. м).

Заведующая детсадом № 110 «Страна чудес» Светлана Одинцова сообщила о доходе в размере 958 тыс. 105 рублей (в 2019-м - 841 тыс. 930). За ней числятся квартира (общая совместная собственность, 64 кв. м), садовый земельный участок (600 кв. м), участок под гараж (28 кв. м), дача (26,6 кв. м), гараж (18 кв. м), нежилое помещение (23,2 кв. м) и автомобиль Kia 2010 года выпуска.

Руководитель детского сада № 111 «Олененок» Галина Кирилина указала в декларации сумму в 1 млн 840 тыс. 569 рублей (в 2019-м - 746 тыс. 300). Собственности нет.

Заведующая детсадом № 120 «Аистенок» Светлана Сорокина получила за год 1 млн 111 тыс. 437 рублей (в 2019-м - 848 тыс. 233). В ее собственности - земельный участок (832 кв. м), 1/2 квартиры (45 кв. м).

Руководитель детского сада № 122 «Малыш» Любовь Сергеева сообщила о доходе в размере 1 млн 5 тыс. 293 рубля (в 2019-м - 894 тыс. 267). Она владеет двумя квартирами (60,9 и 28,1 кв. м), 1/6 квартиры (49,2 кв. м).

Заведующая детсадом № 123 «Семицветик» Екатерина Потанина указала в декларации сумму в 1 млн 125 рублей (в 2019-м - 656 тыс. 121). У нее есть Toyota RAV 4.

Руководитель детского сада № 124 «Гномик» Людмила Фроловнина получила 959 тыс. 627 рублей (в 2019-м - 855 тыс. 836). Она владеет квартирой (38 кв. м) и 1/3 квартиры (32,8 кв. м).

Заведующая детсадом № 129 «Подсолнушек» Валентина Кочеткова задекларировала сумму в 1 млн 107 тыс. 587 рублей (в 2019-м - 904 тыс. 77). Ей принадлежат квартира (52,7 кв. м) и 1/4 квартиры (53,8 кв. м).

Руководитель детского сада № 130 «Росток» Татьяна Миронова сообщила о доходе в размере 970 тыс. 345 рублей (в 2019-м - 885 тыс. 729). За ней числится 1/3 квартиры (43,5 кв. м).

Заведующая детсадом № 137 «Веснушки» Светлана Петрунина получила 745 тыс. 350 рублей (в 2019-м - 689 тыс. 559). В ее собственности - квартира (45,1 кв. м) и автомобиль Hyundai ix35 2014 года выпуска.

Руководитель детского сада № 139 «Березки» Любовь Куляхтина указала в декларации сумму в 1 млн 157 тыс. 813 рублей (в 2019-м - 1 млн 48 тыс. 246). Она владеет 1/2 квартиры (61 кв. м).

Заведующая детсадом № 141 «Маленькая страна» Вера Сергеева сообщила о доходе в размере 915 тыс. 362 рубля (в 2019-м - 810 тыс. 357). У нее есть квартира (44,7 кв. м), земельный участок (422 кв. м), жилой дом (84,1 кв. м) и автомобиль Mazda CX5 2015 года выпуска.

Руководитель детского сада № 142 «Мечта» Галина Хаева получила 907 тыс. 559 рублей (в 2019-м - 875 тыс. 607). Она владеет квартирой (35 кв. м).

Заведующая детсадом № 143 «Вишенка» Надежда Воронкина задекларировала сумму в 1 млн 183 рубля (в 2019-м - 906 тыс. 403). Ей принадлежат 2/3 квартиры (63,3 кв. м) и автомобиль Nissan Juke 2011 года выпуска.

Руководитель детского сада № 145 «Радуга» Любовь Маланина указала в декларации сумму в 891 тыс. 276 рублей (в 2019-м - 849 тыс. 805). В ее собственности - земельный участок (760 кв. м), квартира (43,3 кв. м) и 1/2 квартиры (52,9 кв. м).

Заведующая детсадом № 147 «Золотая рыбка» Нина Козлова получила за год 1 млн 19 тыс. 109 рублей (в 2019-м - 978 тыс. 909). Ей принадлежат квартира (61,9 кв. м) и 1/2 квартиры (52,7 кв. м).

Руководитель детского сада № 149 «Город детства» Татьяна Шкаева сообщила о доходе в размере 1 млн 116 тыс. 333 рубля (в 2019-м - 883 тыс. 614). Она владеет двумя квартирами (65,1 и 36,5 кв. м), земельным участком (1 500 кв. м).

Заведующая детсадом № 150 «Алый парус» (центр развития ребенка) Надежда Измайлова задекларировала сумму в 995 тыс. 635 рублей (в 2019-м - 882 тыс. 936). В ее собственности - квартира (44,4 кв. м).

Руководитель детского сада № 151 «Золушка» Наталья Чувашова получила 1 млн 240 тыс. 690 рублей (в 2019-м - 1 млн 171 тыс. 796). Ей принадлежат квартира (53,7 кв. м) и гараж (20,4 кв. м).

Заведующая детсадом № 152 «Виктория» Элмира Элясова указала в декларации сумму в 660 тыс. 672 рубля (в 2019-м - 653 тыс. 759). Она владеет квартирой (44,7 кв. м).

Таким образом, если по итогам 2019 года среди заведующих было только 5 миллионеров (Любовь Родионова, Татьяна Сидорова, Маргарита Цинковская, Любовь Куляхтина и Наталья Чувашова), то по итогам 2020-го их оказалось 20 (Вера Янкова, Любовь Воробьева, Людмила Короткова, Любовь Родионова, Наталия Егер, Татьяна Сидорова, Фарида Бикинева, Валентина Плетминцева, Маргарита Цинковская, Татьяна Туктарова, Галина Кирилина, Светлана Сорокина, Любовь Сергеева, Екатерина Потанина, Валентина Кочеткова, Любовь Куляхтина, Надежда Воронкина, Нина Козлова, Татьяна Шкаева и Наталья Чувашова).