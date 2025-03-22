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Общество

В Пензе назвали победителя конкурса «Воспитатель года - 2025»

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В пятницу, 21 марта, в пензенской школе развития детского творчества имени Ю. Е. Яничкина прошел заключительный этап 26-го городского конкурса «Воспитатель года - 2025».

Экспертиза материалов по конкурсным заданиям «Просветительское мероприятие с родителями» и «Тестирование» длилась с 5 по 17 марта. 19-го числа участники проводили педагогические мероприятия с детьми, демонстрируя методики обучения и взаимодействие с воспитанниками.

В Пензе назвали победителя конкурса «Воспитатель года - 2025»

На заключительном этапе 6 конкурсантов представили свои достижения при выполнении заданий «Визитная карточка» и «Мастер-класс».

В Пензе назвали победителя конкурса «Воспитатель года - 2025»

По итогам голосования жюри победителем признали воспитателя высшей квалификационной категории детского сада № 142 «Мечта» Эльвиру Омельчук.

В Пензе назвали победителя конкурса «Воспитатель года - 2025»

Второе место заняла воспитатель детского сада № 129 «Подсолнушек» Наталья Синева.

В Пензе назвали победителя конкурса «Воспитатель года - 2025»

Третье место - у Нины Вирясовой, воспитателя филиала № 1 «Улыбка» детского сада № 7 «Ягодка».

В Пензе назвали победителя конкурса «Воспитатель года - 2025»

Лауреатами стали Ольга Александрова (д/с № 145 «Радуга»), Лариса Куликова (филиал № 2 «Пчелка» д/с № 123 «Семицветик») и Светлана Недогарок (д/с № 106 «Облачко»).

«Победитель будет представлять Пензу на областном конкурсе «Воспитатель года - 2025», - сообщили в управлении образования города.

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Источник — фото Управления образования Пензы
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