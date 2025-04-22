Корпус детсада на улице Пугачева перестанет принимать малышей

В Пензе корпус № 2 детского сада № 99, расположенный на улице Пугачева, 57 (бывший № 35), перестанет принимать малышей. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в городском управлении образования.
Замначальника управления Елена Петросова уточнила, что учреждение состоит из нескольких корпусов.
«По данным предварительного комплектования в детском саду планируется сокращение 3 групп по причине отсутствия достаточного для функционирования групп количества детей, стоящих на учете для зачисления в указанное дошкольное учреждение», - пояснила она.
Из-за этого всех воспитанников из 2-го корпуса с 1 сентября переведут в основной (ул. Пугачева, 57а).
«Права детей на образование не нарушаются. Помещения высвободившегося корпуса будут использоваться дошкольным учреждением в образовательных целях», - добавила Елена Петросова.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀