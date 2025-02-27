Пензенское фальсифицированное масло давали калужским детсадовцам

27.02.2025 | 12:22

В калужские дошкольные образовательные учреждения попало фальсифицированное масло, произведенное в Пензенской области.

Подделку выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям при проведении мониторинга качества и безопасности продукции, поставляемой в детские сады.

«Результаты исследований проб масла сливочного «Домашнее подворье», высший сорт, массовая доля жира 82,5%» производства ИП Ирышков А. С. (Пензенская область) выявили признаки фальсификации», - сообщили в ведомстве.

Поставщиком пензенского масла детсадовцам стало калужское ООО «Мира».

Информация о фальсификате была направлена поставщику и получателям продукции, а также в правоохранительные органы. В результате прокуратура Калуги возбудила дело об административном правонарушении.