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Общество

В регионе число заразившихся коронавирусом приблизилось к 46 000

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В четверг, 13 мая, число жителей Пензенской области, заразившихся COVID-19, достигло 45 950. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Суточный прирост пациентов составил 75. Такое же количество новых случаев выявили и 12-го числа.

С начала эпидемии в регионе коронавирус успешно поборол 43 331 пациент. Региональный оперативный штаб сообщил о гибели 710 человек - 321 мужчины и 389 женщин.

Всего в России за сутки подтвердили 8 380 случаев COVID-19. 16,1% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Зарегистрировано 392 умерших от инфекции и 9 349 выздоровевших.

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