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Общество

В Колышлейском районе рабочий 7 месяцев не получал плату за труд

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В Колышлейском районе два предпринимателя задолжали 53-летнему разнорабочему, который трудился у них обоих, зарплату на общую сумму 85 тысяч рублей.

Мужчина устроился по трудовым договорам на неполный рабочий день 3 июня 2019 года. С 11 сентября по 10 апреля 2020-го наниматели начислили ему зарплату, но не выплатили ее.

Это нарушение выявила прокурорская проверка. Материалы были направлены в следственный орган.

В отношении одного из предпринимателей было возбуждено уголовное дело, после чего он сразу расплатился с работником. Второй расстался с деньгами после начала доследственной проверки. Теперь задолженность перед сельчанином полностью погашена, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вот такое отношение к людям и приводит к классовой борьбе?

Гость||

а зачем рабам деньги?

Имя: Гость
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