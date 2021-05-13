В Колышлейском районе рабочий 7 месяцев не получал плату за труд

13.05.2021 | 09:07

В Колышлейском районе два предпринимателя задолжали 53-летнему разнорабочему, который трудился у них обоих, зарплату на общую сумму 85 тысяч рублей.

Мужчина устроился по трудовым договорам на неполный рабочий день 3 июня 2019 года. С 11 сентября по 10 апреля 2020-го наниматели начислили ему зарплату, но не выплатили ее.

Это нарушение выявила прокурорская проверка. Материалы были направлены в следственный орган.

В отношении одного из предпринимателей было возбуждено уголовное дело, после чего он сразу расплатился с работником. Второй расстался с деньгами после начала доследственной проверки. Теперь задолженность перед сельчанином полностью погашена, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.