Половину новых случаев COVID-19 выявили в Пензе и Кузнецком районе

13.05.2021 | 13:31

В четверг, 13 мая, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Всего зарегистрировали 75 инфицированных, большинство из них - жители Пензы и Кузнецкого района.

В Пензе прибавилось 26 новых пациентов, в Кузнецком районе - 11, в Никольском - 6, в Мокшанском - 4, в Спасском, Колышлейском, Лунинском и Шемышейском - по 3, в Городищенском и Пензенском - по 2, в Башмаковском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском, Нижнеломовском, Пачелмском, Сосновоборском - по 1.

В суточную статистику вошел и Заречный - 5 заразившихся.

Всего в области выявили 45 950 инфицированных. Под наблюдением находится 6 515 человек, снято с него 127 934.

С начала эпидемии в лабораториях на вирус проверили 907 040 пациентов (всего 967 943 исследования). За минувшие сутки тесты сделал 4 491 человек.

Тестирование на COVID-19 охватило 70,19% населения региона.