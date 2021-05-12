Общество

Мэр Кузнецка рассказал о дырах в заборах и проблемах в семье казанского стрелка

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Глава администрации Кузнецка рассказал о дырах в заборах, благодаря которым в учреждения могут проникнуть люди с дурными намерениями, и поделился размышлениями о причинах теракта в Казани.

Вопрос безопасности учебных заведений был поднят на планерке в местной мэрии в среду, 12 мая.

«Всю страну потрясло то, что произошло в Казани. Я попросил силовиков подготовиться и посмотреть ситуацию по нашим школам. И давайте поговорим, как с этим разбираться, чтобы не допустить (повторения казанских событий. — Прим. ред.). Мелочей в этой работе не бывает», - подчеркнул мэр Кузнецка.

Он предложил искать средства на техническое укрепление систем безопасности и работать с населением.

«А то, видите ли, дыры в заборах, потому что привыкли так ходить и удобнее гражданам. Сегодня вам удобнее, завтра - тем, кто придёт с недобрым (намерением). Отдельный вопрос - работа с молодежью и детьми», - добавил Златогорский.

По его мнению, в семье юноши, который устроил расстрел в Казани, были «неполадки».

«При том, что достаток в семье есть. Такие траты себе позволил юный товарищ! Ружье купил на десятки тысяч, патроны, сейф, прошел все процедуры — все денег стоит. Видимо, не материальный фактор доминировал. Семья оказалась слабым звеном. Семья не доработала, косяки этой семьи должны были исправлять школа, то учебное заведение, где он потом учился и откуда его отчислили», - поделился размышлениями кузнецкий мэр.

По его мнению, на преступление мог толкнуть и интернет.

«Что он там нанюхался, в какие углы залез, где эта дурь его зацепила, что он возомнил себя непонятно кем? Вот это большие вопросы, требующие нашего внимания», - резюмировал Златогорский.

Источник — Кадр Кузнецкого телевидения
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Гость||

А что с детьми в неполных семьях? У которых папа на вахте. Эти косяки семьи кто исправлять будет?

Гость||

Интернат

Если сами родители не хотят или не могут

Гость||

А если папа мэр? Интернат особенный должен быть?

Гость||

Здесь сaмо общество виновaто, помимо родителей, те же учителя и дети, дaже если он больной-все рaвно должен быть спусковой мехaнизм, чтобы его тaк переклинуло.

Гость||

Кому он вешает лапшу????

Как показывает практика люди с дурными намерениями спокойно проходят через центральный вход. А вот родители за детьми своими так пройти не могут.

Гость||

58 школа - единственное место в микрорайоне для прогулок пенсионеров, занятий спортом , мамочки с колясками гуляют.В городе нет парков, одни торговые центры.На футбольном поле и дети, и взрослые играют.В карантин оставляли одну калитку открытой, вот это правильно.

Гость||

Все верно, прогулочных зон очень мало, деревья вырубаются, строятся дома и торговые центры, причём, дома огораживаются заборами. На Западной Поляне никак от леса не от станут,так и продолжают пилить. И так уже одни тонкие стволики остались, через которые вся Олимпийская аллея видна. Что же это творится?!

Гость||

Ну ты чё Серёга? Мы все дырки в заборах банерами позатыкаем. Ведь до следующего 9 мая о ветеранах вы и не вспомните.

Гость||

Ещё колючую проволку на забор повесьте, и вышки по периметру, а то вдруг злоумышленник спортсменом окажется. Да как далеко ещё современной власти надо учиться , чтобы порядок навести как в СССР был где школьники боялись только плохие оценки получить, а самой грозной охраной была техничка со шваброй.

Гость||

А про дыры в мозгах у идиотов-чинодралов он не рассказал?

Гость||

Гость писал(a):

А про дыры в мозгах у идиотов-чинодралов он не рассказал?
Лет через 10 на заседании суда.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Что он там нанюхался, в какие углы залез, где эта дурь его зацепила, что он возомнил себя непонятно кем? Вот это большие вопросы, требующие нашего внимания», - резюмировал Златогорский.
Вашего мэра на диспансеризацию срочно надо

Имя: Гость
Комментарий:

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