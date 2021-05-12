Мэр Кузнецка рассказал о дырах в заборах и проблемах в семье казанского стрелка

12.05.2021 | 20:48

Глава администрации Кузнецка рассказал о дырах в заборах, благодаря которым в учреждения могут проникнуть люди с дурными намерениями, и поделился размышлениями о причинах теракта в Казани.

Вопрос безопасности учебных заведений был поднят на планерке в местной мэрии в среду, 12 мая.

«Всю страну потрясло то, что произошло в Казани. Я попросил силовиков подготовиться и посмотреть ситуацию по нашим школам. И давайте поговорим, как с этим разбираться, чтобы не допустить (повторения казанских событий. — Прим. ред.). Мелочей в этой работе не бывает», - подчеркнул мэр Кузнецка.

Он предложил искать средства на техническое укрепление систем безопасности и работать с населением.

«А то, видите ли, дыры в заборах, потому что привыкли так ходить и удобнее гражданам. Сегодня вам удобнее, завтра - тем, кто придёт с недобрым (намерением). Отдельный вопрос - работа с молодежью и детьми», - добавил Златогорский.

По его мнению, в семье юноши, который устроил расстрел в Казани, были «неполадки».

«При том, что достаток в семье есть. Такие траты себе позволил юный товарищ! Ружье купил на десятки тысяч, патроны, сейф, прошел все процедуры — все денег стоит. Видимо, не материальный фактор доминировал. Семья оказалась слабым звеном. Семья не доработала, косяки этой семьи должны были исправлять школа, то учебное заведение, где он потом учился и откуда его отчислили», - поделился размышлениями кузнецкий мэр.

По его мнению, на преступление мог толкнуть и интернет.

«Что он там нанюхался, в какие углы залез, где эта дурь его зацепила, что он возомнил себя непонятно кем? Вот это большие вопросы, требующие нашего внимания», - резюмировал Златогорский.