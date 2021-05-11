В Радоницу тысячи пензенцев посетили Новозападное кладбище

11.05.2021 | 18:32

Нескончаемый людской поток - счет шел на тысячи человек. Сотни автомобилей были припаркованы на стоянке и у обочин дороги рядом с Новозападным кладбищем. Мест всем желающим оставить там свои машины просто не хватало.

Пензенцы в массовом порядке направлялись к некрополю.

Это Радоница - особый день поминовения усопших, объявленный в области официальным выходным.

«Для меня удобно. Праздники праздниками, а такие церковные даты нельзя путать, поэтому отдельный день нам дали, и мы его - с пользой», - отметила женщина.

«Убрали могилу. В этом году решили покрасить ограду, протирали памятники - вот такие работы», - рассказал мужчина.

«Положено. Мы и без этого ходим, но все равно», - подчеркнула пенсионерка.

Радоницу еще называют Пасхой мертвых. Считается, что именно на девятый день после Воскресения Христова души усопших спускаются с небес на землю, чтобы встретиться с родными и друзьями.

«Батюшка сказал, что они сегодня возвращаются на свое постоянное место жительства и ждут нас всех», - сообщила горожанка.

Перед посещением кладбища или после него многие верующие приходили в храмы, чтобы зажечь свечу за упокой души своих близких.

«У Бога нет мертвых, у Бога все живы. Они сами о себе уже не могут молиться, а только Святая Церковь, все мы, ближайшие родственники, молимся о них и воистину приветствуем самыми радостными словами для каждого христианина «Христос Воскресе», - произнес настоятель Успенского кафедрального собора г. Пензы протоиерей Сергий Лоскутов.