В Радоницу тысячи пензенцев посетили Новозападное кладбище

Нескончаемый людской поток - счет шел на тысячи человек. Сотни автомобилей были припаркованы на стоянке и у обочин дороги рядом с Новозападным кладбищем. Мест всем желающим оставить там свои машины просто не хватало.
Пензенцы в массовом порядке направлялись к некрополю.
Это Радоница - особый день поминовения усопших, объявленный в области официальным выходным.
«Для меня удобно. Праздники праздниками, а такие церковные даты нельзя путать, поэтому отдельный день нам дали, и мы его - с пользой», - отметила женщина.
«Убрали могилу. В этом году решили покрасить ограду, протирали памятники - вот такие работы», - рассказал мужчина.
«Положено. Мы и без этого ходим, но все равно», - подчеркнула пенсионерка.
Радоницу еще называют Пасхой мертвых. Считается, что именно на девятый день после Воскресения Христова души усопших спускаются с небес на землю, чтобы встретиться с родными и друзьями.
«Батюшка сказал, что они сегодня возвращаются на свое постоянное место жительства и ждут нас всех», - сообщила горожанка.
Перед посещением кладбища или после него многие верующие приходили в храмы, чтобы зажечь свечу за упокой души своих близких.
«У Бога нет мертвых, у Бога все живы. Они сами о себе уже не могут молиться, а только Святая Церковь, все мы, ближайшие родственники, молимся о них и воистину приветствуем самыми радостными словами для каждого христианина «Христос Воскресе», - произнес настоятель Успенского кафедрального собора г. Пензы протоиерей Сергий Лоскутов.
Батюшка свечи бесплатно раздавал ставить на помин?