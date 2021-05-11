Пензенцы рассказали, как провели нерабочие майские дни

Тамара Синева благодарна за 11 выходных в начале мая, иначе справиться с таким объемом работы в огороде ей бы не удалось, потому что дочь оказалась бы на службе и не помогла.
«Дочка пришла, помогла посадить лук, морковь, дома убраться. Я - человек больной», - рассказала жительница Пензы.
Большинство пензенцев тоже радовалось первым в истории страны таким длинным майским каникулам. Многие из отдыхавших теперь расстраиваются, что нерабочие дни подошли к концу, и вспоминают, как их провели.
«Мы здорово отдохнули. Съездили в деревню, набрались сил», - отметила горожанка.
«Я работаю в школе и живу в селе. У меня все сложилось хорошо, потому что занималась любимыми делами», - сообщила прохожая.
«Ездили к родителям, там помогали. Считаю, что неплохо», - поделился мужчина.
Погода подпортила пензенцам длинные майские выходные. Было не очень тепло, часто шли дожди. Но по иронии судьбы буквально через пару дней в городе должна установиться по-летнему высокая температура. Во всяком случае, так говорят синоптики.
Медики плохой погоде на нынешние майские только радовались. В прошлом году, когда в это же время стояли солнечные дни, люди вопреки запретам вовсю гуляли, собирались большими компаниями, а в результате спустя пару недель число заболевших коронавирусом в регионе резко поползло вверх.
В 2021-м длинные весенние выходные объявили по просьбе главы Роспотребнадзора, чтобы разобщить население и улучшить ситуацию с COVID-19. Делать эти дни нерабочими на постоянной основе правительство пока не планирует.
Согласно опросу самого Пензаинформа:
« 45,12% участников отметили, что отдыхать они не будут, иначе, возможно, потеряют часть заработка.
Не могут себе позволить длительный перерыв в работе, поэтому их ждут лишь несколько нерабочих дней, 34,45% опрошенных.
Все 11 дней отдыхать будут лишь 20,42% читателей портала».
А в репортаже получается опросили кучку бездельников и лодырей