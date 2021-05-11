Пензенцы рассказали, как провели нерабочие майские дни

11.05.2021 | 19:15

Тамара Синева благодарна за 11 выходных в начале мая, иначе справиться с таким объемом работы в огороде ей бы не удалось, потому что дочь оказалась бы на службе и не помогла.

«Дочка пришла, помогла посадить лук, морковь, дома убраться. Я - человек больной», - рассказала жительница Пензы.

Большинство пензенцев тоже радовалось первым в истории страны таким длинным майским каникулам. Многие из отдыхавших теперь расстраиваются, что нерабочие дни подошли к концу, и вспоминают, как их провели.

«Мы здорово отдохнули. Съездили в деревню, набрались сил», - отметила горожанка.

«Я работаю в школе и живу в селе. У меня все сложилось хорошо, потому что занималась любимыми делами», - сообщила прохожая.

«Ездили к родителям, там помогали. Считаю, что неплохо», - поделился мужчина.

Погода подпортила пензенцам длинные майские выходные. Было не очень тепло, часто шли дожди. Но по иронии судьбы буквально через пару дней в городе должна установиться по-летнему высокая температура. Во всяком случае, так говорят синоптики.

Медики плохой погоде на нынешние майские только радовались. В прошлом году, когда в это же время стояли солнечные дни, люди вопреки запретам вовсю гуляли, собирались большими компаниями, а в результате спустя пару недель число заболевших коронавирусом в регионе резко поползло вверх.

В 2021-м длинные весенние выходные объявили по просьбе главы Роспотребнадзора, чтобы разобщить население и улучшить ситуацию с COVID-19. Делать эти дни нерабочими на постоянной основе правительство пока не планирует.