Общество

Пензенцы рассказали, как провели нерабочие майские дни

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Тамара Синева благодарна за 11 выходных в начале мая, иначе справиться с таким объемом работы в огороде ей бы не удалось, потому что дочь оказалась бы на службе и не помогла.

«Дочка пришла, помогла посадить лук, морковь, дома убраться. Я - человек больной», - рассказала жительница Пензы.

Большинство пензенцев тоже радовалось первым в истории страны таким длинным майским каникулам. Многие из отдыхавших теперь расстраиваются, что нерабочие дни подошли к концу, и вспоминают, как их провели.

«Мы здорово отдохнули. Съездили в деревню, набрались сил», - отметила горожанка.

«Я работаю в школе и живу в селе. У меня все сложилось хорошо, потому что занималась любимыми делами», - сообщила прохожая.

«Ездили к родителям, там помогали. Считаю, что неплохо», - поделился мужчина.

Погода подпортила пензенцам длинные майские выходные. Было не очень тепло, часто шли дожди. Но по иронии судьбы буквально через пару дней в городе должна установиться по-летнему высокая температура. Во всяком случае, так говорят синоптики.

Медики плохой погоде на нынешние майские только радовались. В прошлом году, когда в это же время стояли солнечные дни, люди вопреки запретам вовсю гуляли, собирались большими компаниями, а в результате спустя пару недель число заболевших коронавирусом в регионе резко поползло вверх.

В 2021-м длинные весенние выходные объявили по просьбе главы Роспотребнадзора, чтобы разобщить население и улучшить ситуацию с COVID-19. Делать эти дни нерабочими на постоянной основе правительство пока не планирует.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Согласно опросу самого Пензаинформа:

« 45,12% участников отметили, что отдыхать они не будут, иначе, возможно, потеряют часть заработка.

Не могут себе позволить длительный перерыв в работе, поэтому их ждут лишь несколько нерабочих дней, 34,45% опрошенных.

Все 11 дней отдыхать будут лишь 20,42% читателей портала».

А в репортаже получается опросили кучку бездельников и лодырей

Гость||

Профанация. Как собирали скопища людей на массовых мероприятиях, так и собирали.Учиться было нельзя, но школы , по словам министра , работали с утра до вечера, детям и родителям житья не дают.

Гость||

Гость писал(a):

Согласно опросу самого Пензаинформа:

« 45,12% участников отметили, что отдыхать они не будут, иначе, возможно, потеряют часть заработка.

Не могут себе позволить длительный перерыв в работе, поэтому их ждут лишь несколько нерабочих дней, 34,45% опрошенных.

Все 11 дней отдыхать будут лишь 20,42% читателей портала».

Опрос можно крутить в любую сторону.

Гость писал(a):

А в репортаже получается опросили кучку бездельников и лодырей
А ты кто такой чтобы называть людей бездельниками и лодырями?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2021-м длинные весенние выходные объявили по просьбе главы Роспотребнадзора
Причем здесь саннадзор. Люди давно просят выходные не зимой в мороз, а весной, чтоб посадить урожай.

Гость||

Гость писал(a):

Причем здесь саннадзор. Люди давно просят выходные не зимой в мороз, а весной, чтоб посадить урожай.
Опять дурачок.

Имя: Гость
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