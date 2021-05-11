Общество

Пензенцам обещают во второй половине недели грозы и тепло

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По прогнозам Пензенского гидрометеоцентра, в конце рабочей недели в регионе ожидаются грозы и повышение температуры.

В среду, 12 мая, прогнозируется температура ночью +8...+10 °С, днем +18...+20 °С. Умеренный северо-восточный ветер сменится сильным восточным.

В ночь на четверг, 13 мая, ожидается +12.. +14 °С, днем - до +21...+23 °С. Синоптики обещают грозу с сильным порывистым юго-восточным ветром (скорость до 17 м/с).

Днем в пятницу, 14 мая, жителей региона также ждет гроза при юго-восточном умеренном ветре. Воздух прогреется до +26...+28 °С.

По информации сайта gismeteo.ru, в выходные прогнозируются грозы при малооблачной погоде. Днем в субботу, 15 мая, температура воздуха ночью +17 °С, днем +27 °С. В воскресенье, 16-го, показатели ожидаются +13 °С и +24 °С соответственно.

По данным того же портала, с понедельника в области установится ясная или малооблачная погода с дневной температурой +28...+29 °С.

Источник — фото pixabay.com
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