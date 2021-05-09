В Пензе возложили цветы к Монументу воинской и трудовой славы

09.05.2021 | 12:55

В воскресенье, 9 мая, в Пензе состоялись мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за ограничений, предусмотренных режимом повышенной готовности, который продолжает действовать на территории региона, День Победы отмечается по-особому: многие акции переведены в формат онлайн, очные же проводятся с соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора.

По традиции в часовне Михаила Архангела провели благодарственный молебен обо всех воинах, защищавших Родину в годы кровопролитной войны. В нем приняли участие врио губернатора Олег Мельниченко и другие первые лица области и города.

Затем у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев провели смену почетного караула, парад штандартов фронтов войны 1941-1945 годов. Присутствовавшим рассказали о пензенцах, проявивших мужество и героизм на полях сражений, отдавших жизни за Родину.

Олег Мельниченко назвал 9 Мая всенародным праздником, особой датой в исторической летописи Отечества, олицетворением беспримерного героизма народа, спасшего мир от нацизма.

«Достойный вклад в достижение Великой Победы внесли наши земляки - участники сражений за Москву и Ленинград, Сталинград и Курск, те, кто воевал на Кавказе и в Белоруссии, освобождал Польшу, Болгарию, Венгрию, Австрию, штурмовал Берлин. Знаменитая надпись на стене поверженного Рейхстага «А мы из Пензы!» - еще одно красноречивое свидетельство беззаветной доблести пензенцев, многие из которых по праву отмечены высокими званиями Героев Советского Союза, боевыми орденами и медалями, стали полными кавалерами ордена Славы», - отметил он.

Участники торжественной церемонии почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и венки к Вечному огню мемориального комплекса.

Кроме того, 9 Мая жители Пензенской области, зарегистрировавшиеся на сайте 2021.polkrf.ru, могут принять участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк», которое начнется в 15:00.

Проживающим в регионе ветеранам Великой Отечественной войны из-за сложной эпидемической ситуации второй год подряд дарят концерты под окнами, их поздравляют на дому.