Вадим Супиков поздравил ветеранов войны с Днем Победы

08.05.2021 | 20:42

В субботу, 8 мая, в преддверии Дня Победы руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Супиков адресно поздравил с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Железнодорожном районе Пензы.

В этот день поздравления принимали Лидия Шаталова (медицинской сестрой она дошла до Кенигсберга) и Зинаида Боярчук, которая в 18 лет ушла на фронт, рядовым в батальоне особого назначения воевала на Волховском, Прибалтийском, Белорусском фронтах и дошла до Берлина.

Николай Егерев в годы войны воевал под Сталинградом на 1-м Дальневосточном фронте, а с мая 1945-го принимал участие в войне с Японией.

Василий Самсонов с 1941 по 1945 год служил на границе, был связистом.

Михаил Заединов был призван на фронт в 1942 году. Проходил службу на 2-м Украинском фронте. С частями красной армии освобождал Белгород, Харьков, Полтаву, Кременчуг, Кировоград. В 1944 году был тяжело ранен. После выписки из госпиталя служил в Киргизии в органах НКВД.

Василия Голдобина призвали в ряды Советской армии в 1944 году и направили для прохождения службы на Тихоокеанский флот, где он участвовал в боях с Японией.

Слова поздравления и памятный подарок был передан Нестору Бухтину. Он воевал рядовым в пехоте на 2-м Украинском фронте в 184-й стрелковой бригаде. В октябре 1942 года получил ранение и после госпиталя был направлен на восстановление железных дорог.

С наступающим праздником поздравили ветеранов войны Александра Слышкина и Алексея Селиванова, который был командиром пулеметного взвода и воевал в составе 112-го пехотного полка 39-й стрелковой дивизии на Юго-Западном фронте.

По суровым фронтовым дорогам Дальнего Востока и Польши прошел Александр Кормишин, дошел до Берлина и до 1949 года проходил службу в Германии.

Вадим Супиков пообщался с ветеранами, выслушал, взял на особый контроль решение их проблем и выразил им благодарность за ратный подвиг и самоотверженный труд в послевоенное время.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто дал нам мирное небо над головой, кто дал нам возможность жить. Мы относимся к ним с огромным уважением и вниманием. Ветераны выстояли в страшной войне, победили и в рекордные сроки восстановили нашу страну. И за это им великая наша благодарность», - сказал Вадим Супиков.

Совместно с волонтерами Победы по инициативе партии «Единая Россия» фронтовикам были вручены продуктовые наборы и памятные подарки. Поздравления от имени депутата получили все ветераны, проживающие в первом избирательном округе.