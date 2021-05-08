В Пензенской области в День Победы ожидается гроза

08.05.2021 | 15:00

В воскресенье, 9 мая, в Пензенской области местами ожидается гроза. Об этом сообщило ГУ МЧС региона со ссылкой на гидрометеоцентр.

В этот день также прогнозируется облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ночной южный ветер днем сменит направление и станет северным, со скоростью 9-14 м/сек.

Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днем +15…+20 °С.

Спасатели предупреждают: во время грозы следует соблюдать осторожность - закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. В домах с печами нельзя в это время топить их, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из трубы, имеют низкое сопротивление.

Разговоры по телефону опасны. Также нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Рекомендуется выключить радио, телевизор и другие электроприборы.

Тем, кто находится в автомобиле, не следует выходить из салона. Напротив, нужно закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

«Если вы находитесь в лесу, то укройтесь в низине, а не возле высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Не заходите в водоем, отойдите от берега. На открытом пространстве не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками», - рекомендует пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.