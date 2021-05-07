Общество

В День Победы кузнечан приглашают возложить цветы на Холме славы

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Администрация Кузнецка опубликовала план мероприятий в День Победы.

В воскресенье, 9 мая, в 10:00 на Холме воинской славы состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню.

«На протяжении всего дня любой желающий может прийти на холм, возложить цветы и почтить память своих родных и близких. В этот день право несения Вахты Памяти у Вечного огня будет предоставлено ученикам школ № 5, 15 и 17», - рассказали в пресс-службе мэрии Кузнецка.

Ранее глава администрации города Сергей Златогорский объяснил, почему Огонь памяти горит не всегда: конструкция не приспособлена к тому, чтобы пламя было устойчивым в непогоду. Мэр пообещал, что в День Победы огонь будет гореть.

Также ранее сообщалось, что устаревшую от времени звезду, обрамлявшую горелку, заменили на новую.

С 11:00 до 18:00 в городском парке будет организована праздничная программа.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции традиционное шествие «Бессмертного полка», как и в 2020 году, вновь пройдет в онлайн-формате.

Источник — gorodkuzneck.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мэр пообещал, что в День Победы огонь будет гореть.
За 76 лет после Победы не могли установить нормальную горелку?

Гость||

А салют будет???

Имя: Гость
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