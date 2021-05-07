В День Победы кузнечан приглашают возложить цветы на Холме славы

07.05.2021 | 14:59

Администрация Кузнецка опубликовала план мероприятий в День Победы.

В воскресенье, 9 мая, в 10:00 на Холме воинской славы состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню.

«На протяжении всего дня любой желающий может прийти на холм, возложить цветы и почтить память своих родных и близких. В этот день право несения Вахты Памяти у Вечного огня будет предоставлено ученикам школ № 5, 15 и 17», - рассказали в пресс-службе мэрии Кузнецка.

Ранее глава администрации города Сергей Златогорский объяснил, почему Огонь памяти горит не всегда: конструкция не приспособлена к тому, чтобы пламя было устойчивым в непогоду. Мэр пообещал, что в День Победы огонь будет гореть.

Также ранее сообщалось, что устаревшую от времени звезду, обрамлявшую горелку, заменили на новую.

С 11:00 до 18:00 в городском парке будет организована праздничная программа.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции традиционное шествие «Бессмертного полка», как и в 2020 году, вновь пройдет в онлайн-формате.